〈俄烏衝突〉俄羅斯成功支付1.17億美元債券利息 但年底前還有45億美元在排隊

俄羅斯雖及時支付了兩筆主權美元債券的到期利息，緩解了遭西方實施嚴厲制裁後償付外債意願和能力的懷疑，但未來繁忙的支付時程表仍將讓投資人繃緊神經。

若未能支付，可能導致俄羅斯在一個多世紀以來首次出現外部債券違約，並被視為懲罰莫斯科入侵烏克蘭的制裁措施之後的另一項關鍵考驗。

然而，俄羅斯財政部周五 (18 日) 表示已完全履行其義務。參與支付 1.17 億美元利息流程的消息人士也證實，這些資金正在流向債權人。

《路透》報導，部分歐洲債券持有人表示，已收到到期支付的美元資金，而台灣的兩名債權人表示這些資金正在匯出過程中。

利息支付於周三 (16 日) 到期，但俄羅斯有 30 天的寬限期，必須以正確的貨幣全額支付，以避免違約。

俄羅斯有大約 400 億美元的未償外部債券，其中一半由外國投資人持有。目前尚不清楚俄羅斯國內債券持有人是否已收到利息。

然而，本周的利息只是俄羅斯必須支付的第一筆款項，以保持俄羅斯複雜的外部借貸網絡完好無損。下次國際債券支付利息是 3 月 21 日到期的 6600 萬美元債券，也有 30 天的寬限期。

複雜之處在於，這種以美元計價的債券允許以歐元、英鎊、瑞士法郎和俄羅斯盧布等替代貨幣支付。

這是因為俄羅斯在 2014 年因吞併克里米亞遭到制裁後發行的債券，都包含以替代貨幣支付的條款。因此 2018 年之後出售的債券，盧布被列為替代貨幣選擇。

總而言之，俄羅斯在 3 月底前必須再支付 6.15 億美元的利息，並在年底之前支付超過 45 億美元的利息和到期債券。

第一筆主要債券本金支付將於 4 月 4 日到期，金額為 20 億美元。

與此同時，俄羅斯付款的錢從哪裡來，也成各方關注焦點。

美國財政部在 2 月下旬實施的制裁已經「凍結」了俄羅斯的大部分外匯儲備。雖然有些分析師表示，制裁資金可能已用於本周支付，但俄羅斯還是能從預算資金中償還債務。

美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 於 3 月 2 日頒發了 9A 號通用許可證，授權美國人就俄羅斯財政部、中央銀行或國家財富基金發行的「債務或股權相關的利息、股息或到期本金」進行交易。

然而，該豁免將於 5 月 25 日到期，在該截止日期之後至年底之前，將有近 20 億美元的外部主權債券有待支付。