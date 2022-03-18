〈俄烏衝突〉俄羅斯成功支付1.17億美元債券利息 但年底前還有45億美元在排隊

俄羅斯成功支付1.17億美元債券利息。（圖：AFP）
俄羅斯成功支付1.17億美元債券利息。（圖：AFP）

俄羅斯雖及時支付了兩筆主權美元債券的到期利息，緩解了遭西方實施嚴厲制裁後償付外債意願和能力的懷疑，但未來繁忙的支付時程表仍將讓投資人繃緊神經。

若未能支付，可能導致俄羅斯在一個多世紀以來首次出現外部債券違約，並被視為懲罰莫斯科入侵烏克蘭的制裁措施之後的另一項關鍵考驗。

然而，俄羅斯財政部周五 (18 日) 表示已完全履行其義務。參與支付 1.17 億美元利息流程的消息人士也證實，這些資金正在流向債權人。

《路透》報導，部分歐洲債券持有人表示，已收到到期支付的美元資金，而台灣的兩名債權人表示這些資金正在匯出過程中。

利息支付於周三 (16 日) 到期，但俄羅斯有 30 天的寬限期，必須以正確的貨幣全額支付，以避免違約。

俄羅斯有大約 400 億美元的未償外部債券，其中一半由外國投資人持有。目前尚不清楚俄羅斯國內債券持有人是否已收到利息。

然而，本周的利息只是俄羅斯必須支付的第一筆款項，以保持俄羅斯複雜的外部借貸網絡完好無損。下次國際債券支付利息是 3 月 21 日到期的 6600 萬美元債券，也有 30 天的寬限期。

複雜之處在於，這種以美元計價的債券允許以歐元英鎊瑞士法郎和俄羅斯盧布等替代貨幣支付。

這是因為俄羅斯在 2014 年因吞併克里米亞遭到制裁後發行的債券，都包含以替代貨幣支付的條款。因此 2018 年之後出售的債券，盧布被列為替代貨幣選擇。

總而言之，俄羅斯在 3 月底前必須再支付 6.15 億美元的利息，並在年底之前支付超過 45 億美元的利息和到期債券。

第一筆主要債券本金支付將於 4 月 4 日到期，金額為 20 億美元。

與此同時，俄羅斯付款的錢從哪裡來，也成各方關注焦點。

美國財政部在 2 月下旬實施的制裁已經「凍結」了俄羅斯的大部分外匯儲備。雖然有些分析師表示，制裁資金可能已用於本周支付，但俄羅斯還是能從預算資金中償還債務。

美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 於 3 月 2 日頒發了 9A 號通用許可證，授權美國人就俄羅斯財政部、中央銀行或國家財富基金發行的「債務或股權相關的利息、股息或到期本金」進行交易。

然而，該豁免將於 5 月 25 日到期，在該截止日期之後至年底之前，將有近 20 億美元的外部主權債券有待支付。

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