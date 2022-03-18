〈台幣〉外資縮手回吐逾半升幅 升9.6分收28.36元 周線終止連7貶

台灣央行拍板升息 1 碼，減輕資金出逃的壓力，今 (18) 日早盤在外資、出口商聯手拋匯下，新台幣兌美元匯率連闖兩關，一度強升近 2 角，最高衝上 28.258 元，不過，外資隨即縮手，使得逾半升幅回吐，收在 28.36 元，升值 9.6 分，為逾 1 周以來的高點，台北及元太外匯市場總成交值 22.205 億美元。

新台幣兌美元匯率周線終止連 7 貶，累計本周小升 4.3 分或 0.15%。

美國聯準會敲定升息 1 碼，並啟動循環升息，台灣也終結利率連 7 凍，跟進升息 1 碼，意味著 10 多年來的廉價資金時代告終，鷹派作風引發市場熱議，不過，央行總裁楊金龍定調，未來貨幣政策會朝「緊縮」方向前進，以對抗居高不下的通膨。

新台幣兌美元連續第 2 天強彈，今天以 28.44 元升值開盤後，隨後一舉攻抵 28.258 元，升值多達 1.98 角，為 3 月 7 日以來的最高點，但升幅逐漸收斂，沒能站穩 28.2 字頭，終場以 28.36 元作收，升 9.6 分。

台北外匯市場成交值 15.55 億美元，元太外匯市場成交值 6.655 億美元。

台股方面，航運股今天湧現賣壓，電子互有漲跌，金融股挾升息利多表現強勢，為大盤提供支撐，尾盤爆出逾 761 億元鉅量，激勵加權指數小漲 8 點，收在 17456 點。外資昨天大買台股 448 億元後，今天又反手賣超 17.69 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.13%，韓元強升 0.55%，新台幣升值 0.34% 緊追在後，歐元升 0.3%，新加坡幣也升 0.09%；人民幣則貶值 0.19%，日圓貶 0.17%。