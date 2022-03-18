連續上漲後迎來四巫日 交易員預計周五美股波動加劇

在經歷了一周的動盪之後，華爾街交易員周五 (18 日) 將迎接最新的壓軸戲碼—四巫日的到來。

「四巫日」是美股每一季的金融衍生品到期日，發生在 3、6、9、12 月第三個星期五，這天股指期貨、股指期權、個股期貨與個股期權同時到期，通常會加劇波動。

高盛數據顯示，本周五約有 3.5 兆美元的金融衍生品即將到期。與此同時，到期的近值期權來到 2019 年以來最多，代表著一群投資者將圍繞這些部位積極交易。

這一時間點，又與標普 500 指數等基準指數的再平衡時間一致。據 S&P Dow Jones Indices 資深分析師 Howard Silverblatt 估算，標普 500 指數本次再平衡的規模，預計刺激 330 億美元的股票交易。

今天之前，標普 500 指數連續 3 天上揚，一些交易員認為，交易商急忙回補空頭推動了漲勢。

隨著期權合約到期，重要的關鍵在於，投資者是否會在經濟成長疑慮以及烏克蘭局勢不確定下，重新布局空頭，又或是選擇跟隨近日反彈押注後勢上漲。

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 表示，市場上存在如此多無法控制的潛在風險，現在應該觀察人們是否願意重新部署看跌期權。

標普 500 指數在過去 3 個交易日中上漲了近 6%，是 2020 年之後最強反彈。野村控股策略師 Charlie McElligott 等人認為，在造市商的避險之下，放大了漲勢。這是因為在賣出期權之後，為了進行避險，造市商勢必在股票上漲時買入，下跌時賣出，而放大了漲跌幅。

McElligott 估計，在本周初期，標普 500 指數產品的曝險處於相對的「空頭 gamma」，到 3 天後成為「零 gamma」，使得過程中交易員被迫回購股票並平倉。

高盛策略師 Rocky Fishman 表示，由於本輪有大量標普 500 指數合約接近現貨價格，周五的交易情況預計將比平時更為瘋狂。