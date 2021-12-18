〈美股盤後〉美股四巫日盡墨 蘋果週跌創2月以來最慘

美國週五 (17 日) 迎接今年最後一次四巫日，華爾街對 Omicron 感到擔憂，加上聯準會 (Fed) 官員的鷹派言論，資金湧入債市避險，十年期美債殖利率跌破 1.4% ，能源股領跌，銀行股回吐前日漲幅，科技股跌跌不休，四大指數全收黑，道瓊大跌逾 530 點。

以一週來看，科技股為主的那指週跌近 3%，而道瓊和標普分別週跌 1.7% 和 1.9%。蘋果和微軟迎來數月來最糟糕的一週，蘋果週跌 4.6%，創 2 月以來最慘單週表現，微軟週跌 5.5%，為 2020 年 10 月以來最大單週跌幅。

政經消息方面，隨著大多聯準會 (Fed) 官員預期明年升息 3 次，週五 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 公開表態，因應驚人的高通膨，Fed 可以考慮明年 3 月開始升息，並在不久後開始縮表。同日，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 安撫市場道，就所處經濟週期來看，實際升息將是一個積極發展的跡象。

疫情消息方面，截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 2.73 億例，死亡數突破 534 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 85.9 億劑疫苗。

輝瑞週五宣布，針對 2 至 4 歲兒童低劑量疫苗研究進展欠佳，新冠疫情可能要到 2024 年才結束，這增加了不確定性。美國總統拜登警告，隨著 Omicron 變種在美國迅速傳播，醫院可能會不堪重負，這是可能出現重症和死亡的冬季。

週五 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 532.2 點，或 1.48%，收 35,365.44 點。

那斯達克指數下跌 10.75 點，或 0.07%，收 15,169.68 點。

標普 500 指數下跌 48.03 點，或 1.03%，收 4,620.64 點。

費城半導體指數下跌 5.3 點，或 0.14%，收 3,761.0 點。

標普 11 大板塊僅房地產獨強，能源、金融和工業板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王表現不佳。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.65%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.33%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 1.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.68%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.34%。

道瓊成分股多收黑。高盛 (GS-US) 下跌 3.92%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 3.2%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.89%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.76%；IBM (IBM-US) 上漲 1.17%。

費半成分股漲跌互見。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.06%；AMD (AMD-US) 跌 0.64%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.37%；高通 (QCOM-US) 跌 0.76%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.41%；美光 (MU-US) 漲 0.37%。

台股 ADR 僅台積電獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.21%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.83%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.29%。

企業新聞

鋼鐵大廠美國鋼鐵 (X-US) 下跌 1.58% 至每股 23.08 美元。美國鋼鐵預估 2021 會計年度第四季調整後 EBITDA 約 16.5 億美元，低於分析師預估的 19.9 億美元，主要反映訂單放緩和季節性淡季。

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 上漲 4.95% 至每股 250.32 美元。受惠於購物季刺激需求，聯邦快遞最新財報亮眼並上調全年財測，還宣布 50 億美元的庫藏股回購。

美國連鎖電影院 AMC(AMC-US) 暴漲 19.05% 至每股 29.12 美元。AMC 週五表示《蜘蛛人：無家日》上映首日觀影人數達 110 萬人，不僅打破歷來 12 月首映票房紀錄，也創下近兩年來單日票房新高。盈透證券 (Interactive Brokers) 策略長 Steve Sosnick 說，這是一次典型迷因股反彈，人們對蜘蛛人的熱情，推動股價走高。

美國消費者金融保護局 (CFPB) 正就「先買後付」(buy now pay later) 產業展開調查，要求 Affirm、Afterpay、Klarna、PayPal 和 Zip 等公司提供有關產品和收益的資訊，Affirm (AFRM-US) 下跌 0.47% 至每股 98.77 美元。

華爾街分析

Themis Trading 交易共同經理 Joe Saluzzi 稱，這是一個重要的期權到期結算日，Omicron 擔憂加上波動性，這為投資人帶來很多不確定性。

全球央行貨幣政策變化為投資者在評估 2022 年經濟前景的關鍵因素，但市場擔憂已轉向對經濟增長的影響，快速增長的科技股因升息前景承壓，在歷史上往往在升息時表現更好的價值股成為市場關注焦點。

CIBC Private Wealth 投資長 David Donabedian 表示，Fed 舉措並未完全消除投資者對通膨的擔憂，如果數據顯示通膨仍在加速上升，Fed 可能需要在明年初釋出加快升息的訊號。

Donabedian 說，市場主要的擔憂是通膨，還是那句老話，Fed 要解決問題，必須首先承認問題存在，這才是明智之舉，但只是暫時緩解市場對通膨的擔憂。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

