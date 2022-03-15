小摩：退休基金將啟動再平衡 有望提振股市上漲5-10％

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 預計，未來幾周美國退休基金和主權財富基金等大型投資機構，將啟動資產再平衡，接近 2300 億美元的資金會流入全球股票市場，有望提振股市上漲多達 10%。

這些大型基金經理人，通常每季做一次資產再平衡，以遵守他們在股票及債券配置分配的嚴格限制。現在，隨著第一季即將在 3 月底結束，機構基金可望為股市提供急需的買盤。

摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 指出，就購買股票而言，這是自 2020 年以來最大的一次再平衡，至少 1000 億美元—可能多達 2300 億美元的流入，有望促使全球股市上漲 5% 至 10%。

2020 年 3 月股市暴跌，導致股票不足標準高達 8500 億美元，最後也引來買盤，並幫助 1 個月上漲了 13%。

自 2 月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，同樣帶來了股市崩跌，由於許多基金都採取 60% 股票和 40% 債券組合，為符合資產配置，大型機構必須再一次增持股票。

其中，管理 7 兆美元的美國固定收益退休基金計畫，預計需要將 1260 億美元轉入股票，以實現其長期目標。

根據摩根大通的計算，全球最大的退休基金，也就是日本政府退休金投資基金 (GPIF)，必須把 400 億美元從債市轉往股市。挪威主權財富基金的棄債轉股金額，預計為 220 億美元，而瑞士央行預期購買價值 150 億美元的股票。

StoneX Financial Inc. 宏觀策略師 Vincent Deluard 表示，在之前的熊市中，退休基金的再平衡幫助了全季最後一周的股市反彈。但 Deluard 並不預期這一次會有大量的股票流入，因為債券也在下跌，壓低了需要調整的比例。

Deluard 說：「最大的不同時間是債券沒有上漲，這不是一個標準的熊市。」