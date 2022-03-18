小摩：科技股等高風險股的修正已接近尾聲

據報導，小摩 (JPMorgan) 策略師 Marko Kolanovic 表示，科技股、生物科技股以及新興市場股市的暴跌可能已經接近尾聲，現在是投資人開始重新買入跌深且高 beta 值股票的時候。

Kolanovic 在報告中表示：「雖然大宗商品超級週期將會持續，但是這些泡沫板塊的修正現在可能已經結束，地緣政治風險可能會在幾週內開始減弱，儘管達到全面解決可能還需要幾個月的時間。」

Kolanovic 也指出，包括創新、科技、生物技術、新興市場在內等大跌且高 beta 值類股，如今存在巨大的機會。

雖然有部分投資人越來越擔心通貨膨脹和經濟衰退的可能，但他認為經濟衰退應該不會發生。不過，他也不排除歐洲經濟可能衰退，或是美國經濟成長進一步放緩的可能性。

那斯達克 100 指數在週一 (14 日) 收盤落入熊市，中國滬深 300 指數和德國 DAX 指數等許多全球股票指數也是如此。不過，自美聯準會 (Fed) 自週三開始啟動升息以來，以科技股為主的那斯達克 100 指數指數已經出現反彈，近 4 個交易日中上漲了 6.1%，目前較 11 月的高點約下跌 15%。

美銀日前的報告顯示，散戶投資人在近期的下跌中，是一個特別積極的買家群體。雖然上週標準普爾 500 指數下跌近 3%，但散戶仍在抄底，在過去 10 週中，有 7 週是淨買家。

年初至今，散戶每週都買入股票，並且逢低買超力道超過金融海嘯以來任何一次股市跌幅超過 10% 以上的修正時期。