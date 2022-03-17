鉅亨美股雷達：市場持續關注俄烏戰事 美將公布失業金數據

美股重要看點：

市場持續關注俄烏戰事。美今日將公布上週初領失業金人數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.138%，美股期貨週四 (17 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.15%，標普 500 期貨跌 0.19%，那斯達克 100 期貨漲跌 0.26%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (16 日) 結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼，睽違 3 年多來首次升息，聯邦基金利率走廊來到 0.25% 至 0.5% 區間。

升息利多激勵下，標普 500 指數 11 大板塊中，金融股是周三表現最好的板塊之一，上漲 3.7%，為兩周以來最高水平，KBW 銀行指數也漲 3.6%。

Raymond James 首席投資長 Larry Adam 說：「金融股現在是市場上最有吸引力的類股之一，升息是其中一項驅動因素，這將有助於提升銀行的獲利預期。」

俄烏戰事方面，澤倫斯基在他的夜間視頻中說，與俄羅斯的談判仍在繼續。他的優先事項非常明確：結束戰爭、安全保障、主權、恢復領土完整。

烏克蘭緊急服務部表示，基輔一棟 16 層樓高的住宅遭一枚被擊落的飛彈殘骸擊中，造成至少 1 人死亡，3 人受傷，目前火勢已被撲滅。

另有外交消息人士稱，由於烏克蘭人道局勢惡化，美國、英國、法國、阿爾巴尼亞、挪威和愛爾蘭要求今天舉行聯合國安理會緊急會議。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，預估 22，前值 22.7

美國 2 月營建許可 (萬戶)，預估 185，前值 189.5

美國 2 月新屋開工 (萬戶)，預估 168.3，前值 163.8

美國 2 月工業生產月增率 (%)，預估 0.5，前值 1.4

重要個股動態：

Netflix 用戶免費共用帳號的好日子可能所剩不多，經過多年默許之後，這家串流巨擘即將對非同住卻共用帳號者收取額外費用，未來幾周從智利、哥斯大黎加和祕魯三個較小的市場先開始實施。

根據測試計畫，共用帳號的使用者額外付費後，可以另外設置兩個子帳號，子帳號需要帳密登入。以哥斯大黎加為例，這筆額外費用是每個月 2.99 美元。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

富國銀行分析師 Christopher Harvey 周三 (16 日) 表示，已將 Nvidia 加入該行「簽名精選」名單，Nvidia (NVDA-US) 周三上漲 15.23 美元或 6.63%，收每股 244.96 美元。

前一日，富國銀行另一位分析師 Aaron Rakers 甫將 Nvidia 列入精選名單。Rakers 預期，Nvidia 會在即將舉辦的投資者日上發布正面消息，且近期市場的低迷為該股創造有利的風險回報狀態。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

晶片廠高通 (QCOM-US) 周三 (16 日) 表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，已遵守美國實施的制裁，停止向俄羅斯公司出售其產品。

高通政府事務高級副總裁 Nate Tibbits 在推文中披露該消息，以回應烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 的評論。

Tibbits 推文回應：「這是不正確的消息。高通已呼籲俄烏戰爭和平落幕，已直接向救援組織捐款並分配員工做出貢獻。」Tibbits 也表示：「我們遵守美國的制裁和法律，已不再向俄羅斯公司出售產品。」