〈俄烏衝突〉研究機構：烏俄戰事估讓汽車業今明兩年共減產逾500萬輛

研究機構預估，全球輕型車今、明兩年的產量都減少 260 萬輛，總計減少超過 500 萬輛，主要受到俄國入侵烏克蘭影響。

原名 IHS Markit 的 S&P Global Mobility，周三把 2022 年和 2023 年的產量都下修 260 萬輛，今年預估產量為 8160 萬輛，明年生產 8850 萬輛。

S&P Global Mobility 執行主任 Mark Fulthorpe 在聲明中說，下滑風險極為巨大，在最糟情況下，這兩年的產量甚至可能會分別減少 400 萬輛。

S&P Global Mobility 的研究顯示，歐洲產量下降幅度最大，今年將短少 170 萬輛，其中光是俄羅斯和烏克蘭消失的需求就有接近 100 萬輛，其餘主要受到晶片、車用線材等原物料短缺影響。

俄國開戰導致能源和原物料價格飆漲，俄國本身是觸媒轉化器原料鈀金的供應大國，而烏克蘭是歐洲重要的車用線材供應來源，加上烏國兩大氖氣氣應商停產，半導體製程恐受波及，都為汽車業帶來考驗。

除了俄烏戰爭，中國 Covid-19 確診病例再次升溫，讓深圳、長春等製造中心的工廠暫停。本周包括豐田、福斯 (Volkswagen) 和特斯拉 (TSLA-US) 都停工。

烏克蘭生產的 45% 線材輸往德國和波蘭，俄烏戰爭爆發至今三個禮拜，德國的福斯、BMW 等是受到最大影響的車廠。

BMW 周三以烏克蘭危機為由，把汽車部門 2022 年利潤率預估從原本的 8-10% 調降至 7-9%。該公司的工廠將在下周恢復正常生產。