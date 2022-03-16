Hycroft過去一周暴漲三倍 AMC宣布投資前股價、成交量就已狂飆

連鎖院線 AMC(AMC-US) 周二 (15 日) 意外宣布向礦業公司 Hycroft Mining Holding(HYMC-US) 投資 5600 萬美元，一度帶動後者周二開盤飆漲 96%，不過有資料顯示，早在消息宣布一周前，已有交易員大量買進兩家公司的股票和選擇權，帶動 Hycroft 股價在過去一周飆漲逾三倍，成交量遠高於平均水準。

周二美股收盤，Hycroft 收報每股 1.52 美元，漲 9.35%，且盤後交易續漲近 14%，AMC 收在每股 14.48 美元，漲 6.78%，盤後交易小漲 0.5%

Hycroft 股價在過去一周暴漲 361%，從 3 月 7 日的每股 33 美分，到周二收盤漲至 1.52 美元，Hycroft 的買權 (Call Option) 交易價也達 2.5 美元以上，為去年 7 月中旬以來最高。

成交量方面，Hycroft 過去一周的日均成交量為 1.9 億股，為 2020 年 6 月透過特殊目的併購公司 (SPAC) 上市以來的 800 多倍，事實上，Hycroft 的股票成交量從 3 月初以來就出現明顯的變化。

根據 CNBC 對 FactSet 數據的分析結果，截至 3 月 1 日，Hycroft 的 90 天平均成交量約 35.5 萬股，到了 3 月 4 日，單日成交量大增至超過 370 萬股，3 月 7 日增至 620 萬股，隔一天再暴增至 2.03 億股，使 90 天平均成交量飆至 280 萬股。值得注意的是，這段期間並沒有發布有關公司的任何消息。

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 說：「Hycroft 的走勢相當有趣，因為過去一周都沒有任何消息，股價卻突然飆漲。」他認為，因為金價上漲而買進短期買權似乎是冒險的賭注，不看好股價動能持續。

Moya 說：「連鎖電影院收購一家小型礦業公司的股權沒有任何意義，對兩家公司股票來說可能都不會有好結果。」

針對上述報導，美國證券交易委員會 (SEC) 拒絕評論，Hycroft 和 AMC 代表沒有回應評論請求，但 AMC 執行長 Adam Aron 於推特坦承，因股價走勢震盪，他的律師建議他不要公開發表言論。

Aron 原本將在周二出席知名財經節目主持人 Jim Cramer 的節目，最後也取消錄影。目前沒有任何相關人士被指控從事非法活動。