新債王：美國通膨率恐逼近10% Fed將須大幅緊縮

被封為「新債券天王」的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，美國通膨率今年可能逼近 10%，物價前所未見的漲幅將迫使聯準會 (Fed) 即使面對俄烏戰爭新帶來的不確定性，仍需大幅緊縮貨幣政策。

這位雙線資本執行長周二 (8 日) 預測，Fed 3 月將升息 25 個基點 (1 碼)，消費者物價指數 (CPI) 至少會上漲 9%。

他認為美國到今年底通膨率可能達到 7.5%，在糧食和能源占用家庭更多預算的情況下，需求將遭到破壞。

岡拉克預測國際油價可能漲到每桶 200 美元，但這是他在美國尚未宣布俄國石油禁運令之前的看法。他說：「歷史上，石油衝擊往往導致需求破壞，進而造成經濟衰退。我們將在很長一段時間聽到人們討論停滯性通膨 (stagflation)。」

他表示，Fed 的工作就是對抗通膨，但成效不彰，目前的經濟展望「遠不如」去年 9 月。他說：「我們愈來愈擔心經濟可能陷入衰退。」

岡拉克也再次批評美國的財政和貨幣寬鬆，他重申看空美元，並建議投資人賣掉美股，買進新興市場股票，理由是後者目前「非常便宜」，債券則已漲得過高。

此外，原物料正出現報復性行情，岡拉克表示，投資廣泛的大宗商品會比只投資黃金來得好。