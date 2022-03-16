美銀調查：專業投資人對全球經濟前景悲觀 現金部位創2年新高

根據美國銀行最新的調查顯示，與 2008 年金融危機以來任何時候相比，專業投資人對目前全球經濟前景的擔憂程度更高，並已將現金部位升至 2 年來新高。

美銀的最新全球基金經理人調查報告顯示，60% 受訪者認為今年全球股市會墜入熊市，且基金操盤手對全球股票的配置已降至 2020 年 5 月以來新低。美銀在 3 月 4 日至 10 日進行全球基金經理人調查。

基金經理人對現金配置升至近 6%，而對大宗商品的配置飆升至創紀錄的 33%。調查也顯示，避險基金對股市的曝險程度處於 2020 年 4 月以來的新低。

報告中表示，目前最受歡迎的交易是石油商品，科技股和 ESG 則分別排名第 2 和第 3。接受調查的基金投資人中有近半預計石油將在 2022 年帶來最佳回報。

報告中也顯示，69% 的受訪者預計未來一年歐洲經濟將走弱，創下 2011 年以來的最高比率。另外約有 61% 的人認為歐洲市場已在本週期已經觸頂，高於上一次調查的 22%。此外，44% 的歐洲投資人預計未來 12 個月歐洲通膨將會上升。

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 曾表示，隨著地緣政治風險加劇了 2022 年的通膨、物價格上漲以及升息等情況，將對美國經濟成長造成衝擊，前景正在惡化。

Hartnett 指出，零售和營建股也已出現破裂的跡象，像是 Home Depot 的股價較高點下跌了 29%，是經濟衰退以外很少發生的現象。而美聯準會 (Fed) 準備收緊貨幣政策，衰退風險上升，信貸和股市處在早期的熊市。