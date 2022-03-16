〈貴金屬盤後〉消化美國PPI並觀望Fed會議 黃金連三黑收在近兩周低點

黃金期貨周二 (15 日) 再度挫跌，投資人評估美國 2 月生產者物價指數 (PPI) 報告，並把注意力轉向聯準會 (Fed) 即將公布的貨幣政策決議。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 31.10 美元或 1.6%，收每盎司 1929.70 美元，是交易最熱絡期貨 3 月 2 日以來最低。黃金上周共上漲 0.9%，但上周五至今已連三個交易日下跌。

俄國侵略烏克蘭三周以來，黃金一直是吸引人的資金避風港，但隨著 Fed 3 月決策會議即將登場，金價大幅撤退。

金價在美國公布 PPI 報告之後持續走低。美國 2 月 PPI 年增幅 10%，符合市場預期，不過月增幅為 0.8%，略低於市場預期 0.9%。

美國通膨率處於 40 年高點，即使俄烏戰事可能打擊全球經濟成長，Fed 官員平抑物價的壓力仍沉重，預料周三 (台灣時間周四凌晨) 將宣布升息 25 個基點 (1 碼)，為 2018 年以來首次調升。

SPI 資產管理執行合夥人 Stephen Innes 說，在 Fed 準備升息的情況下，持有黃金的風險回報沖淡了金價的上漲動能。

Swissquote 銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 解釋，升息會帶動美國公債殖利率上揚，導致持有不孳息黃金的機會成本高於持有公債。但是，假如烏克蘭戰爭遲遲無法找到外交解決辦法，可能使金價克服殖利率上升的阻礙，在 1900 美元附近築底。

美國 10 年期公債周二報 2.13%，從周一的 2.14% 略降，後者是 2019 年夏天以來最高水準。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格下跌 14 美分或約 0.6%，收每盎司 25.158 美元。

5 月交割的銅期貨價格下跌 0.2%，收每磅 4.513 美元。

4 月交割的白金期貨價格挫跌 4.7%，收每盎司 1002.50 美元。

6 月交割的鈀金期貨下滑 0.2%，收每盎司 2412 美元。

道明證券大宗商品策略部門主管 Bart Melek 表示，俄烏停火協議持續，加上中國多處因疫情再度封城，打壓了做為觸媒轉化器重要原料的鈀金行情。

Melek 說，供給和需求都有變化，「供給面的風險正在降低，而需求正面臨減弱。」