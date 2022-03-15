〈國際金屬飆漲〉LME鎳期貨3/16恢復交易 多種金屬將受15%漲跌幅限制

倫敦金屬交易所 (LME) 宣布，將從倫敦周三 (3 月 16 日) 上午 8 點開始恢復鎳期貨交易，並將對多種金屬設置單日 15% 漲跌幅限制。先前鎳價受到史上罕見的軋空影響，兩日內暴衝 250%，迫使 LME 宣布暫停交易，至今已一個多禮拜。

軋空事件主角、青山控股集團董事長項光達表示，已與銀行達成暫停協議，以避免再次遭追繳保證金，這代表鎳價恢復交易時再度遭軋空的風險降低了。

LME 周一傍晚通知客戶，青山與銀行間的協議，「代表市場進一步失序的可能性獲得緩解。」

為了避免市場再次劇烈震盪，LME 公布限制措施，從周二開始，鎳以外的多種金屬將受到 15% 單日漲跌幅限制，而鎳周三恢復交易之後，漲跌幅限制為至少 5%，確切數字尚待公布。

金屬市場上周出現 1985 年以來前所未見的動盪，鎳價在短時間內飆上每噸逾 10 萬美元，LME 因此採取戲劇性對策，取消大約 39 億美元的交易，並暫停買賣。

LME 正在加強鎳市場監管，將要求所有券商揭露客戶持有超過 600 噸的鎳部位，並須說明持有原因。LME 上周透露正在檢視鎳交易，可能啟動正式調查。

另一方面，雖然青山得到銀行的支持，但該公司還沒有放棄做空，持有大約 15 萬噸鎳空頭部位。