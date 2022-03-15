〈貴金屬盤後〉觀望俄烏局勢和Fed會議 黃金跌逾1%收在一周低點

俄烏戰爭進入第三周，投資人消化相關消息，並靜待聯準會 (Fed) 本周很可能啟動四年來首次升息，黃金期貨周一 (14 日) 重挫逾 1% 並收在一周低點，為連續第二個交易日收黑。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 24.20 美元或 1.2%，收每盎司 1960.80 美元。黃金上周共上漲 0.9%，但上周五下跌。

BullionVault 研究部門主管 Adrian Ash 說：「貴金屬和其他大宗商品似乎度過了俄羅斯入侵烏克蘭的初步打擊。」他認為，從西方國家股市周一多數上漲看來，市場似乎同意俄國總統普丁可怕，但還不到爆發第三次世界大戰的程度。

一些投資人開始買進股票，拋售被視為避險資產的黃金和美國公債。美國 10 年期公債殖利率周一徘迴在 2.12%，為接近 2019 年 7 月以來的高點，而殖利率與價格呈現反向走勢。

美股追隨歐股上漲，但到了黃金期貨收盤時刻，美股回吐稍早漲幅。

Ash 說，雖然大家熱烈談論著避險需求，但上周金價飆漲的驅動力，其實也和紐約商品交易所 (Comex) 衍生性商品的投機行為有關。

他表示，目前一些實體黃金投資人和珠寶買家正在獲利了結，導致黃金賣壓加重，「印度和中國的黃金比起倫敦是折價的，這代表進口沒人想要，國內需求比供給疲弱。」

俄烏官員周一舉行第四輪談判，即使雙方在無共識的情況下延到周二再議，且俄國在周末陸續占領幾個烏克蘭城市，投資人的風險胃納仍獲得一些提振。

俄羅斯朝烏克蘭和波蘭邊境的烏國軍事訓練中心發動空襲，而波蘭是北約 (NATO) 成員國。俄國稍早對西方國家放話，將攻擊援助烏克蘭的軍事物資。

另一方面，Fed 本周將公布貨幣決議，市場普遍預期將升息 25 個基點 (1 碼)，並關注 Fed 對通膨和經濟的最新預測。

BullionVault 的 Ash 說，Fed 預期中的升息可能讓投機交易員本周稍微休息，但值得注意的是，Fed 在歷史上從來沒有落後通膨形勢這麼多。

「不管俄烏局勢如何演變，能源和農作物漲價的情況看起來會繼續惡化。這很可能支持擁有儲存價值的黃金，尤其若是股市再次下跌，黃金這項特質將更為突出。」

AvaTrade 首席市場策略師 Naeem Aslam 則表示，俄烏戰爭持續把交易員推向避風港，理由是交易員認為在當前局勢下，Fed 貨幣政策沒有太大價值。

Aslam 說：「金價可能會一直大漲，直到美元指數明顯攀高，才會回落一些。」

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