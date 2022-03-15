〈國際金屬飆漲〉「青山」依舊在 權威人士：鎳價回到某一水準前 銀行保證授信

倫鎳大空頭青山集團周二（15 日）表示，與銀行債權人達成靜默協議，在靜默期間銀行不會強制平倉，且消息人士透露，在鎳價回到某一水準前，銀行會保證授信。

青山在周二凌晨發布聲明，宣布與銀行債權人達成靜默協議，在靜默期間內銀行同意不會強制平倉，或要求增加保證金。這些銀行包括摩根大通、渣打銀行。

青山並表示，根據協議的要求，青山應隨著異常市場條件消除，以合理有序方式減少現有持倉。

這個約定的靜默期有多長，則取決於市場價格。第一財經報導，青山集團權威消息人士透露，銀行團已與青山達成協議，在鎳價回到某一水準前，都會保證授信。

對於市場關心的交割問題，知情人士表示，青山已與兩家新能源領域的鎳材料使用企業達成交換協議，以青山高冰鎳產品換取共計每月 4,000 噸的純鎳倉單，以供應交割。

倫敦金屬交易所（LME）宣布，預定周三上午 8 時恢復鎳期貨交易，並將對多種金屬設置單日 15% 漲跌幅限制。

先前鎳價受到史上罕見的軋空影響，兩日內暴衝 250%，迫使 LME 宣布暫停交易，至今已一個多禮拜。

青山與銀行達成協議後，代表鎳價恢復交易時再度遭軋空的風險降低。LME 周一傍晚通知客戶，青山與銀行間的協議，「代表市場進一步失序的可能性獲得緩解。」