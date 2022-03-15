〈油價波動〉中國疫情恐打壓石油需求 WTI跌破每桶100美元

國際原油市場炙手可熱的行情似乎來得快、去得也快，原油最大進口國中國有多個城市因疫情再度封城，導致國際油價下挫，西德州原油期貨周二 (15 日) 跌破每桶 100 美元，從大約一周前 2008 年迄今收盤最高價跌約 20%。

除了中國封城以外，俄烏正在舉行的停火談判也加重油價跌勢，儘管市場仍擔憂俄國供給中斷將讓不怎麼寬裕的供給更緊繃。

亞洲盤中午時段，西德州中質原油 (WTI)4 月交割的期貨下跌 4.6% 至每桶 98.28 美元，布蘭特原油 5 月交割期貨也跌 4.7% 至每桶 101.92 美元。兩者周一雙雙延續重摔逾 5%。

在一連串制裁下，目前買家大多仍閃避俄國原油，但從各種跡象研判，俄國的原油出口並未完全中斷。俄國油商 Surgutneftegas PJSC 為了確保原油持續流動，提供客戶融資彈性，印度也考慮以本國貨幣購買俄國原油。

中國多個一線城市和經濟特區出現 Omicron 變種病毒的群聚感染，繼廣東深圳、東莞封城後，陝西西安周一 (14 日) 晚間也宣布封城，要求「西安人員非必要不得離市」，讓北京當局的清零防疫政策面臨考驗。

另一方面，俄國入侵烏克蘭之後，石油市場陷入史上數一數二劇烈波動的時期，布蘭特原油期貨 (Brent) 上周有兩個交易日單日震幅達每桶 20 美元。為了平抑價格波動，芝商所 (CME)、洲際交易所 (ICE) 最近紛紛調高融資保證金，形同提高提高買賣的成本。

然而全世界都已經感受到油價高漲對通膨的影響。能源研究公司 Energy Aspects 向英國國會報告，如果歐洲戰事持續，英國可能需要配給天然氣與柴油。