〈美股早盤〉俄烏談判露轉機 國際油價走跌 市場關注Fed升息動態 美股漲跌互現

俄烏談判露轉機，國際油價走跌，市場預期聯準會（Fed）將收緊政策以遏制通膨，美債殖利率升高，美股周一（14 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數上漲 0.49%，標普 500 指數上漲 0.28%，那斯達克指數下跌 0.33%，費半跌近 1%。

俄烏戰事持續第 19 天，雙方於周一進行第四輪談判，與前面三次談判不同的是此次談判是透過視訊會議進行，且雙方會前都釋出樂觀訊號，俄方已不排除兩國總統會談的可能。

隨兩國談判露出轉機，推動國際油價走跌，截稿前，布蘭特原油 5 月合約結算價下跌 5.33%，每桶暫報 106.67 美元，西德州中級原油（WTI）4 月合約結算價下跌 5.85%，每桶暫報 102.93 美元。

市場對俄烏戰事態度轉為樂觀，加上 Fed 幾乎肯定會在本周的貨幣政策會議後宣布升息，投資人紛紛撤離政府債券，美國 10 年公債殖利率升至 2.0940%。

中概股方面，美國證券交易委員會（SEC）上周點名 5 家中概股因審計問題恐面臨摘牌下市危機，消息繼續影響中概股周一早盤表現，5 家被點名的中概股百勝中國 (YUMC-US)、百濟神州 (BGNE-US)、再鼎醫藥 (ZLAB-US)、盛美半導體 (ACMR-US)、和黃醫藥 (HCM-US) 聯袂下挫。

此外，中國科技中心深圳受新冠疫情影響封城，中國電子商務公司股票受到沉重打擊，阿里巴巴 (BABA-US) 早盤跌逾 6%、京東 (JD-US) 暴跌近 15%。

截至台北時間周一（14 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

福特汽車 (F-US) 早盤略跌 0.12%，至每股 16.02 美元

福特汽車表示，將在未來 2 年內推出 7 款新車型，涵蓋乘用車和商用貨車系列，以擴大其電動車（EV）陣容，目標是銷售超過 60 萬輛電池驅動的汽車，並表示還將其位於德國科隆的主要歐洲生產基地的投資規模翻倍達到 20 億美元，自 2024 年開始生產電動車和建設電池組裝廠。

西方石油 (OXY-US) 早盤下跌 6.61%，至每股 54.12 美元

西方石油遭摩根士丹利將其評等從「增持」（overweight）下調至「中立」（equal-weight），摩根士丹利指出，雖然該公司近幾個月表現優於同業，但目前的估值相對吸引力較低，此外隨油價走跌，西方石油股價也跟著走低。

Coupang(CPNG-US) 早盤下跌 6.72%，至每股 16.25 美元

根據一份監管文件顯示，軟銀旗下願景基金（SoftBank Vision Fund）出售其持有南韓最大電商 Coupang 價值 10 億美元股票，是近幾個月內第二次出售 Coupang 股票。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Federated Hermes 全球股票投資組合主管 Louise Dudley 表示，全球股市劇烈波動，市場情緒搖擺不定，而大宗商品價格飆漲導致經濟衰退風險加劇，預估地緣政治不確定性持續存在，短期內油價仍繼續波動。

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 表示，重要的是俄烏兩國代表談判露出曙光，不同於上周談判陷入僵局，但如果談判暫停或者又往錯誤方向發展，短期內股市必然有再現波動的風險。

CMC Markets 分析師 Tina Teng 表示，本周油價將持續緩和，因為投資人一直在消化對俄制裁的影響，同時俄烏兩國也顯示出為停火進行談判的跡象。他認為，由於市場已經反映 2 月至 3 月初的供應緊張情況，焦點正轉向周三舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議貨幣政策，這可能進一步提振美元，並對商品價格構成壓力。