俄烏停火前台股預估區間在「雙線」 本益比效應買點浮現

受到俄烏戰爭和通膨壓力干擾，三大法人 3 月以來已經賣超 2400 多億元，超過 1、2 月合計，砍殺台股毫不手軟，也因此摜壓台股在上週跌破年線，但今 (14) 日早盤指數一度漲逾百點觸及年線，解套賣壓隨即湧出，漲勢大舉收斂，法人表示，短線在俄烏停火前，台股在季線和半年線之間震盪整理機會大，但台股本益比低於歷史評價，布局時點到。

3 月以來，三大法人賣超 2410.68 億元，已超越 1、2 月合計的賣超金額 2314.74 億元；今年以來累計賣超更是已經高達 4725.42 億元，外資賣壓可見一斑。

市場擔憂俄羅斯造成的違約、禁止交易與能源風險等金融漣漪，主要國家股市週線持續整理。法人分析，回顧 1980 年後美股回檔超過 10% 共有 22 次，其中有 13 次發生於非衰退期間，非衰退期間平均跌幅為 11%，目前美國就業市場強勁，可支持景氣抵禦升息壓力。

國泰投信指出，在台股部分，由於俄烏戰火持續膠著，歐美制裁動作加大，全球股市延續震盪格局，台股上檔壓力大。近期外資雖賣超台股，不過內資仍積極承接，使得台股走勢相對有撐，短線在俄烏停火前，台股在季線和半年線之間震盪整理機會大。

根據 Bloomberg 資料，按照過往大規模戰爭經驗，一但開打或不確定因素消除後，台股將醞釀落底反彈，如 1990 年波灣戰爭、2001 年阿富汗戰爭及 2003 年伊拉克戰爭，台股短線修正後即大幅回揚。

此外，於 2014 年爆發的克里米亞危機中，俄羅斯出動聯邦武裝部隊進駐烏克蘭境內，同樣引發俄羅斯股市重挫，而對台股影響的時間也僅為期一個月。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，台股雖因地緣政治風險震盪加大，不過在內資與官股力守之下，在國際股市中仍相對強勢。在全球貿易持續擴張下，2022 年台灣出口動能依舊強勁，2 月續寫下連 20 紅的紀錄，加上民間投資大幅上修，主計處更是上調今年台灣經濟成長率，由 4.15% 調升至 4.42%。

台股在基本面支撐下，預期指數下檔空間有限，且評價已達歷史低點，未來 12 個月預估本益比目前為 12.7 倍，低於去年 10 月低點 13 倍、接近 2020 年 3 月低點 11.9 倍，相較其他市場更具吸引力，待利空出盡後，將逐步回歸企業獲利上修的正向走勢，現在布局正是時候。

林耕億建議，接下來投資可關注競爭力強大、股價波動低及持續配發高股息的個股，由於低波高息股更能發揮防禦力，有股息作為下檔保護，攻守兼備有望抵禦戰爭因素造成的波動干擾。

國泰投信分析，區域戰爭與升息皆不改科技趨勢，今年台股獲利動能仍由電子股帶動，科技股有機會維持高成長態勢。國泰台灣高股息基金多元配置各產業，目前傳金、電子佔比約為 20:80，由於台股基金操作靈活，有助在類股快速輪動的情況下，為投資人提前掌握利多。