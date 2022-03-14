〈焦點股〉俄烏戰事帶動鉀肥價狂漲 3檔肥料概念股樂翻

俄烏戰爭持續影響全球原物料價格，由於俄羅斯及白俄羅斯為主要鉀肥產地，受國際制裁影響，鉀肥價近期快速飆漲，隨著春耕旺季來臨，中國多家大型生產鉀肥企業包括鹽湖股份、亞鉀國際等，股價應聲大漲，台股的東鹼 (1708-TW) 今 (14) 日亮燈漲停，台肥 (1722-TW) 及興農 (1712-TW) 同步放量大漲逾 8%。

東鹼主要營收來源為鉀肥，約占 6 成，散裝航運約 3 成，剩餘為貿易業務，目前 14 條鉀肥產線維持全產全銷，15 艘輕便型散裝船去年下半年換約後，也顯著挹注東鹼業績。今年 2 月營收 6.81 億元，創新高，月增 17.09%、年增 172.94%，累計前 2 月營收 12.63 億元，年增幅達 133.75%。市場看好在鉀肥報價攀升下，首季營收獲利可望大幅躍增。

東鹼近日漲勢強勁，今天在買盤追捧下，股價直奔漲停板，達 48.4 元，站穩所有均線之上，並創 13 年半新高，自俄烏戰爭開打以來，東鹼累計已大漲近 2 成。

台肥今天獲得買盤青睞，盤中直逼漲停價，最高來到 78.7 元，攀上 9 年半新高，興農同步勁揚近 9%，最高來到 34.6 元，站上月線。

肥料供應商台肥受惠轉投資的朱肥生產尿素，由於俄羅斯是尿素主要出口國，若俄國出口受限，台肥可望迎接轉單效益。台肥 2 月營收 11.07 億元，月減 26%，年增 19.8%，累計前 2 月營收 26.03 億元，年增 31.33%。興農 2 月營收 15.5 億元，月減 33.8%、年增 8.06%，累計前 2 月營收 38.92 億元，年增 28.8%。

