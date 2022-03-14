油價周一下跌 市場聚焦俄烏談判走向

全球油價周一 (14 日) 走弱，隨著烏克蘭表現，與俄羅斯的談判變得更具實質性後，人們對局勢和緩的樂觀態度正在增強。

至台北時間周一下午，紐約 WTI 石油下跌約 3%，至每桶 106.21 美元，布蘭特原油跌 2.8%，至每桶 109.83 美元。

Vanda Insights 創辦人 Vandana Hari 指出，由於莫斯科及基輔的談判見到雙方妥協跡象，為市場帶來鼓舞，交易員正為和談成功的可能性定價。

在地緣政治和緩的期待增加之際，中國大陸的疫情升溫，這引來對石油需求的一些擔憂，此外，聯準會本周將做出利率決策，預計升息 1 碼，也可能帶動美元走升。

可能造成油價上揚的消息面未完全消除，伊朗迅速增產進入市場的前景破滅，因其與世界主要大國的核協議談判已經暫停。談判破裂後，伊朗還對伊拉克發射導彈。

全球基準布蘭特原油目前仍處深度的逆價差，即近期合約比遠期合約更昂貴，表明供應緊張。現貨價差為每桶 3.62 美元，高於上月初的 1.39 美元。

拜登的高級顧問正加大對中國施壓，以要求其配合美國與歐洲對俄羅斯經濟的制裁。白宮表示，國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 周一將於義大利首都羅馬，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤。