升息期間 台股平均報酬近3成。

要升息了，台股還能續強嗎？根據歷史經驗顯示，即使升息，台股依然亮麗，平均報酬率近 3 成，是歐美股市的兩倍。但就算台股牛市氣勢依舊，若選錯股，只能眼看著台股飆漲，賺不到、甚至還倒賠，該怎麼辦？專家建議不妨布局能跟漲抗跌的 FT 臺灣 Smart ETF(00905)，追蹤特選 SMART 多因子指數，該指數近 13 年平均績效逾 18%，而且 1 萬元就能當上台股優質公司的股東，省時又省力，買台股看得到也吃得到。

台股表現亮麗 居亞股之冠

近年來台股績效稱霸亞洲市場，根據彭博資料顯示，已經連續三年 (2019~2021) 蟬聯亞股績效王，近 3 年平均報酬 23%，比印度 17%、韓國 14%、日本 13% 等亞股報酬率，還要突出。

究其原因，除了高股息吸引國際資金進駐之外，台廠位居全球供應鏈重要地位，例如世界最強的半導體與電腦產業、PCB 產值勇冠全球等等，也是市場青睞台股原因。

隨著台灣經濟結構改變，以及大型機構法人、國際退休基金投入，台股人氣持續暢旺，近年來成交量快速攀升，台股已非吳下阿蒙，轉型成為猶如美股般的長牛市場。

台股長牛底氣十足 升息期間績效狠甩歐美

聯準會即將展開升息，台股會跌嗎！數據會說話，根據彭博資料顯示，比較 1988 年以來升息期間，全球各主要股市表現，其中，台股平均績效高達 29.3%，歐、美、日分別僅為 12.1%、10% 及 11%。

展望未來，專家認為，台股擁有三大優勢，具備上漲底氣，現在布局還來得及！一是台灣經濟韌性強，帶動台股增長動能、且續航力強；二是企業營收維持正成長及獲利強勁，估值存在大幅提升空間，促使外資持續湧入台股；三是台股中，科技與金融占比總計超過 7 成，由於台灣企業投入研發強度大幅提升，科技業成長動能看俏，近期金融股也因殖利率上揚而攀升。因此，台股成長潛力可期。

一檔 ETF 就能入手台股績優生

儘管台股牛市氣勢依舊，但相信不少投資人很有感！明明台股驚驚漲，手中持股卻是不動如山，甚至還逆勢下跌，該如何選股，看得到、也能賺得到？專家建議，最好方式是運用 ETF 布局台股績優生，輕鬆又簡單。

以特選 SMART 多因子指數為例，截至 2022/1/26，前 10 大持股囊括了台積電、聯發科、鴻海、富邦金、國泰金、中華電等台股菁英。而該指數是以品質、動能、價值、風險偵測等量化多因子篩選機制，選出好股，達到漲時重勢、跌時重質的效果。也就是說，牛市之際，可以跟著市場動能與趨勢，乘風而上；即使是熊市或是盤整時期，也能找到高品質的價值股，強化抗震能力。

也因此種多因子選股法，使得「特選 Smart 多因子指數」報酬率優於台股其他指數。根據回測結果，過去 13 年來，該指數平均年報酬高達 18.1%，比台灣加權指數 17%、台灣 50 指數 17.3%、台灣高股息指數 14.9% 的平均年報酬率來得高。

每季配息的存股新選擇

特選 Smart 多因子指數擁有穩定的標的汰換機制，每季定期審核並合理調節持股，降低風險波動，故自 2009 年以來，該指數每年股息率均高於台灣加權指數股息率。因此，不管是含息報酬或是價格報酬，特選 Smart 多因子指數均能優於其他指數。

若想參與未來台股長牛行情，不妨可以布局即將於今年 3 月 29 日展開募集的 FT 臺灣 Smart ETF(00905)，該檔 ETF 便是追蹤「特選 Smart 多因子指數」，投資人可以藉此享有台股高配息及賺取價差的機會，一舉兩得。而且入手價很親民，一張只要 1 萬元，就能當台積電、聯發科等台股績優生的股東，適合小資族、存股族透過資金分批布局進行穩健長期投資，打造退休金流。

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活動網頁 https://bit.ly/3KFrgOZ