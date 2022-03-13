投資避險財首選美元 雙率兩頭賺有眉角

過去只要發生地緣政治緊張事件，資金就會往「避險財」停泊，也就是美元及黃金。因此造成近期美元及黃金都呈現漲幅，惟避險財首選仍以美元為主，主要是美元還有升息題材與孳息，一旦升息號角響起，就能利率、匯率兩頭賺。不過，專家也提醒，在利率看升階段，優利定存期間選短不選長，如此才能跟著美元利率走揚，賺到利差與匯差。

國銀外幣存款金額不斷攀高，去年 11 月即突破 12 兆元大關，特別是美元，被認為有機會在匯率、利率雙升的情況下，賺取更豐厚的收益。金管會統計顯示，我國外幣龍頭銀行兆豐銀行，截至去年底，有 1.19 兆元的外幣存款，年成長逾 1 成；中國信託外幣存款餘額 1 兆元，排名第 2，年增率為 3.17%；玉山銀行外幣存款 9604 億元、年增 13.81%，排名第 3；台北富邦 9,330 億元、年增逾 3 成，名列第 4；第一銀行為 8,729 億元、年增近 27%，排名第 5。

台新銀行表示，面對不斷升溫的俄烏緊張局勢，除非未來消費需求降幅過大，或是供應鏈復原速度比預期的還要快，舊金山聯準銀行總裁預估 Fed 在 3 月仍將維持升息的計畫。此外，隨著通膨持續升溫，高盛集團上調美國今年的通膨預估至 3.7%，並預期 Fed 至 2023 年底將升息 11 次；預期美元仍將是市場鎂光燈焦點，建議民眾可特別留意美元走勢。

台新銀行超前部署推出「階 GO 利外幣定存專案」，率先調升美元的平均利率，台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原指出，台新銀行瞄準市場需求所推出的「階 GO 利外幣定存專案」，不止提調升利率，且承作門檻低，提供民眾美元及人民幣階梯式優惠利率。

其中，美元提供 3 個月期及 6 個月期供選擇，只要原幣 (美元、人民幣)1 仟元以上 (含) 即可申辦，美元單筆承作金額達 10 萬元 (含) 以上還可享有更優惠的利率。

舉例來說，以美元單筆承作 10 萬元為例，存滿 3 個月平均優惠年息可達 1.3%(第 1 個月年息 0.6%、第 2 個月年息 0.7%、第 3 個月年息 2.6%)，逾該行一般美元 3 個月期定存牌告利率 10 倍以上，而人民幣最高階年息也來到 3%(第 1~2 個月年息 2.0%、第 3~4 個月年息 2.2% 第 5~6 個月年息 3%)，6 個月的平均優惠年息達 2.4%。

渣打銀行也針對全新貴賓戶推出短期外幣定存優惠專案，3 月底前，美元 3 個月期定存年利率最高享 0.98%，人民幣 6 個月期定存年利率最高享 2.3%，兩方案均限量優惠，額滿為止。

除定存外，渣打銀行也針對活存推出「虎利全開」美金活存加碼專案活動，只要 3 月底前至活動官網完成登錄，美金活存新資金可享加碼最高 0.78% 優惠年利率，全新開戶並加入渣打優先理財，再享額外加碼 0.3% 優惠年利率，透過線上換匯金額達新台幣 48 萬元，還可額外加碼 0.1% 優惠年利率，合計最高加碼 1.18%。

此外，台新銀行針對薪轉客戶，持續推出專屬的「US 放薪存外幣活存專案」，凡台新銀行薪轉客戶，只要達成每月存入美元 1 仟元或單筆換匯滿美元 1 萬元於美元活期存款 (美元 5 萬元額度內)，即可適用台新銀行美元 6 個月期定存牌告利率。

劉熾原提醒，對於喜愛手機理財操作的民眾，可使用台新銀行推出的網路銀行、行動銀行「快．換匯」匯率優惠活動。為回饋客戶，自 3 月份開始調整為每週優惠，民眾只要在指定通路 (網路銀行、行動銀行)、指定日期 (2022/3/16、3/23、3/30) 指定時段 (9:30 至 15:00) 參與該活動，將可享美元即期最高優惠 4 分、現鈔優惠 10 分之匯率優惠。