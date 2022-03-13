台股震盪尋求避險利器 4檔台灣加權反1ETF費用率比一比

俄烏戰爭戰線拉長，台股震盪劇烈，市場法人表示，可善用台股槓反 ETF 靈活操作，尋求避險。不過，投資人在投資時往往容易忽略掉相關的基金費用成本，以管理費來看，不同業者所收取的費用率最多可差至 3 倍以上，長期累積下來也是相當可觀的數字。

美股重挫陷入修正區，連外資券商都警告未來 6-8 週股市下跌風險高，而台灣股市也跟著國際股走勢，跌破年線，且台幣貶值，呈現股匯雙殺，此時透過台股加權反 1 ETF，有作多部位的可以投資來避險，沒部位的也可以透過投資台股反向 1 倍 ETF 來實現看對方向的報酬，多空都可獲利。

統計目前市面共發行 4 檔台股反向 ETF，分別是群益臺灣加權反 1(00686R-TW)、富邦臺灣加權反 1(00676R-TW)、國泰臺灣加權反 1(00664R-TW)、元大台灣 50 反 1(00632R-TW)。

進一步觀察 4 家業者在台股槓反 ETF 管理費用上的收取標準，其中，以群益投信每年收取 0.3% 為市場最低，富邦和國泰則每年收取 0.65% 和 0.75% 的管理費，元大則收取 1%，因此單純就費率來看，最高與最低相差超過 3 倍。

群益臺灣加權反 1ETF 經理人洪祥益表示，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反 ETF 無疑是不錯的投資工具，台股槓反 ETF 的優勢在於，多頭市場時利用槓桿型 ETF 放大投資效率，而在市場高檔或劇烈震盪時，也可利用反向型 ETF 進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。建議投資人可善用槓反 ETF 操作，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。