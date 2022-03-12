〈貴金屬盤後〉普丁暗示談判有正面進展 金價收低 本周上漲0.9%

俄羅斯總統普丁表示俄烏談判有正面進展，儘管並未提供細節，仍導致黃金期貨走低，周五 (11 日) 再度跌破每盎司 2000 美元，本周漲幅縮小為 0.9%。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 15.40 美元或 0.8%，收每盎司 1985 美元。該期貨本周二曾收在 2043.30 美元的 19 個月高點，距離 2020 年 8 月 6 日攀抵的 2069.40 美元歷史高點不遠。

FactSet 資料顯示，黃金期貨本周共上漲 0.9%。

俄烏戰事即將邁向第三周，路透報導，普丁周五在克里姆林宮會晤白俄羅斯總統盧卡申科 (Alexander Lukashenko) 之後表示，俄烏之間的談判有一些進展。他說：「我們的談判代表告訴我，有一些積極的轉變，我之後會再談到此事。」

然而，俄國外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 和烏克蘭外長庫列巴 (Dmytro Kuleba) 周四在土耳其舉行衝突爆發至今最高階會談，並未出現任何突破性進展。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 說，「黃金的地緣政治風險溢價正在合理的快速消退。但眼前最大未知數，將是大宗商品價格上漲帶來的長期影響，」因為對俄國的各種制裁將繼續干擾供應鏈。

美國和盟國宣布移除俄國「貿易最惠國」待遇之後，金價跌幅收斂。西方國家此舉代表俄國進口商品將面臨更高關稅。

FXTM 市場分析部門經理 Lukman Otunuga 說：「對黃金來說，剛結束的這個禮拜又是波動爆表的一周。黃金仍對烏克蘭的地緣政治不確定高度敏感，不僅如此，關於通膨升溫和經濟成長疑慮等題材，也增添波動。」

分析師預期黃金將保持多頭行情，儘管過程中將起伏波動。美國和歐盟的高通膨仍讓投資人戒慎恐懼，擔心物價壓力還沒觸頂。

美國本周公布，2 月消費者物價指數 (CPI) 年增率攀抵 7.9%，是 1982 年 1 月以來最快增速，月增率也攀升到 0.8%。令人憂慮的是，這份報告還沒計入俄國入侵烏克蘭後的原物料大漲。

美國周五公布，3 月密大消費者信心指數報 59.7，從 2 月的 62.8 驟降，消費者對未來一年的通膨預期則上升到 1981 年來最高，從 2 月的 4.9% 上升到 5.4%。

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