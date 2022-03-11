分析師：市場不確定增 未來2年金價預估維持在2000美元左右

據報導，荷蘭銀行 (ABN AMRO) 貴金屬策略師 Georgette Boele 在週四 (10 日) 發布的一份報告中表示，俄烏衝突令市場不確定性大增，儘管價格波動仍大，但預計未來 2 年金價將維持在每盎司 2,000 美元的水準。

Boele 指出，俄羅斯對烏克蘭的入侵使得市場不確定加劇，投資人持有黃金不僅是為了避險，甚至可能用來作為交易的單位。投資人擔心通貨膨脹、戰爭和貨幣貶值，而更青睞實物黃金，而非黃金 ETF。近期 ETF 的持倉有所增加，但不足以支撐金價大幅上漲。

本週金價一度觸及每盎司 2,078.80 美元的歷史新高，不過近期已經從高點有所回落，目前低於每盎司 2,000 美元。

Boele 預計未來 2 年金價仍將保持高位，他也上調對黃金市場的預測，預計到今年年底金價將維持在每盎司 2,000 美元左右。Boele 說道，俄羅斯與烏克蘭的戰爭正對全球經濟造成混亂，各國對俄羅斯的經濟制裁將進一步破壞全球許多重要商品的供應鏈，包括能源、農業和工業金屬等。

「我們預計通膨將進一步飆升，從而對消費者信心和支出造成壓力。我們認為經濟成長將有所放緩。我們預計金價在當前環境下將得到支撐，但同時價格也會出現很大波動。」Boele 說道。

不過，Boele 也表示，黃金市場也將面臨一些負面因素，主要來自美聯準會 (Fed) 的升息。市場預計今年底聯邦基金利率將升至至少 2.25%，這種環境將支持美元走強，給金價帶來壓力。