〈國際金屬飆漲〉LME鎳期貨暫停交易 延長到至少下周

倫敦金屬交易所 (LME) 周四 (10 日) 宣布，鎳期貨合約交易到持續暫停交易下周，歐洲鋼鐵業呼籲 LME 應該暫停交易，直到能夠確保價格穩定再恢復。

LME 從周二 (8 日) 開始暫停鎳交易，是 1985 年以來首見，而且把暫停之前執行的交易予以取消。

LME 日前宣布暫停交易直到本周五前，根據最新資訊，如今延長到至少下周。該交易所在聲明中說：「LME 正在盡一切努力，以便安全、快速地重新開放鎳市場。」

鎳不僅是電動車電池原料，也和其他工業用途息息相關，70% 用在不鏽鋼生產。俄羅斯為全球最大鎳生產國，和大部分原物料一樣，鎳價在俄烏戰事之下劇烈震盪，凸顯西方對俄國的一連串制裁在金融市場引發震盪。

在 LME 停止交易之前，鎳價曾在短短幾小時內暴漲一倍至每噸 10 萬美元，導致在 LME 以賣出遠期合約作為避險的投資人背負巨大壓力，例如持有最大空頭部位的全球鎳礦巨擘青山控股。

以周一價格計算，青山控股的帳面損失達 80 億美元。該公司周三表示，已經取得足夠的金屬，針對所有虧損部位進行交割。

歐洲鋼鐵協會 (Eurofer) 周三表示，希望 LME 持續暫停交易，直到能確保價格穩定。

各界好奇，等到 LME 恢復交易，開盤時的報價會是多少。多數交易員認為，從供給狀況來看，10 萬美元的鎳價並不合理，但也有人說，鑒於鎳價在暫停交易之前的巨幅波動，很難研判開盤價會是多少。

LME 暫停交易後，在上海交易的鎳合約周三和周四連兩日跌停 (跌 17%)，顯示市場壓力有所減輕。