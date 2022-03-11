〈國際金屬飆漲〉逼空大戰還沒完 世界「鎳王」傳告知銀行要保持空單

知情人士透露，引發「妖鎳」史詩級軋空的項光達，已通知銀行和經紀商，表明他不打算減持鎳空單，此舉凸顯這位世界「鎳王」的的自信心，也意味一旦倫敦金屬交易所（LME）恢復鎳交易，可能會面臨新一波震盪。

三位消息人士表示，青山控股董事長項光達在最近幾次討論中告訴約 10 家銀行和經紀商，他仍然認為鎳價會下跌，並希望保持空頭倉位。知情人士說，項光達周四（10 日）與所有銀行開會時，也提出此一看法。

消息人士表示，項光達在周四會議上提議，將青山控股在印尼的部分資產作為債務的抵押品。

知情人士說，一些銀行擔心，在青山控股繼續持有空單的情況下，若鎳市恢復交易，可能會重演逼空行情。對他們而言，很難逼迫項光達採取行動，原因是如果他放棄承諾，銀行可能會損失數十億美元。

目前項光達仍持續與銀行討論，不清楚青山控股的銀行會採取何種立場。消息人士曾在本周稍早透露，項光達正在考慮如何處理這些空單，可能全數出清。

由於遭遇史詩級逼空，鎳價兩天內一度飆升 250%，LME 周二上午宣布暫停鎳交易，直至另行通知。

對於外資惡意逼空傳聞，項光達周二接受第一財經採訪時曾說：「老外的確有些動作，正在積極協調。今天接到很多電話，國家有關部門和領導對青山都很支持。」他並表示，青山的倉位和經營都沒有問題。

2021 胡潤全球富豪榜顯示，項光達的身價達到人民幣 215 億元。在 2021 財富世界 500 強中，青山控股位居第 279 名。