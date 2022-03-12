〈俄烏衝突〉拜登宣布取消俄國「貿易最惠國待遇」為加徵新關稅鋪路

美國總統拜登週五 (11 日) 宣布取消俄羅斯的「貿易最惠國待遇」 (MFN)，向俄羅斯課徵新關稅鋪路，期盼進一步孤立俄羅斯，重擊俄羅斯經濟。

加拿大上週率先取消俄羅斯的貿易最惠國待遇後，拜登週五宣布，美國將與歐盟和七國集團 (G7) 一同撤銷俄羅斯的貿易最惠國待遇，即美國永久正常貿易關係。。

拜登提到：「撤銷對俄羅斯的永久正常貿易關係，將使俄羅斯更難與美國做生意，而當我們與佔全球經濟一半的國家共同行動時，這將令俄羅斯經濟更進一步孤立於國際之外。」

此舉仍需得到美國國會的批准，美國兩黨已表態支持，美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 宣布，眾議院打算下週通過立法，撤銷俄羅斯的最惠國待遇。

美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 宣布，眾議院打算下週通過立法，撤銷俄羅斯的最惠國待遇 (圖片：AFP)

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 指出，普丁與其政府必須為入侵烏克蘭付出沈重的經濟和外交代價，美國也將與其他世貿成員合作，在多邊機構進一步孤立俄羅斯。

待美國正式取消俄羅斯的「最惠國待遇」後，拜登政府和國會將能對俄羅斯出口到美國的任何商品課徵關稅。

拜登週五還簽署一項行政命令，禁止俄國向美國進口海鮮、伏特加和非工業用鑽石，同時，美國停止向俄羅斯出口美國精品，包括煙草、服裝、珠寶、豪車和古董等，預測這將砍斷俄羅斯超過 10 億美元的出口收入，並影響俄國超級富豪的生活。

拜登提到：「普丁是侵略者，普丁必須付出代價，普丁對烏克蘭的戰爭永遠不會勝利。」

根據美國國家海洋和大氣管理局和美國蒸餾酒委員會的數據，2021 年美國從俄羅斯進口 48,867 公噸海鮮，價值約 12 億美元，俄羅斯伏特加僅佔美國進口伏特加總額的 1.3%，價值約 1850 萬美元。