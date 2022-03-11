〈俄烏衝突〉葉倫：俄烏衝突使通膨加劇 但不會出現經濟衰退

近期市場持續關注通膨情況，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在週四 (10 日) 表示，拒絕對 2022 年底的通膨情況做出新的預測，但是她承認俄羅斯入侵烏克蘭後，物價上漲將因此加劇，不過仍沒有達到經濟衰退的地步。

葉倫在接受採訪時表示，她認為因俄羅斯和烏克蘭的緊張情勢相關的不確定性很多，確實認為這會加劇通貨膨脹的問題。不過，儘管美國人正面臨對俄羅斯採取嚴厲制裁行動的後果，但葉倫表示，代價不會像經濟衰退那麼的嚴重。

「我們擁有良好、強勁的經濟，勞動力市場和未來的商業活動前景良好。通貨膨脹是一個問題，我們需要解決這個問題，但我預計美國不會出現衰退。」葉倫說道。

葉倫也表示，她相信聯準會能夠很好的實現經濟軟著陸，意即在不引起經濟衰退的情況下抑制通膨。

葉倫在 2 月初時曾預測，到 2022 年底，美國的通膨率有望下降至 3% 左右，不過是在俄烏衝突爆發之前。

美國勞工部周四 (10 日) 公布，2 月 CPI 年增 7.9%，月增 0.8%，略高於預期，年增幅度達到近 40 年來的高點，很大程度上反映了俄羅斯入侵烏克蘭導致燃油價格進一步飆升。

Amherst Pierpont 首席經濟學家 Stephen Stanley 表示，預計能源價格飆升主要是暫時的，因此可能會在年中看到一些緩解，這取決於烏克蘭戰爭需要多長時間才能結束，以及其他石油和天然氣供應商需要多長時間介入，回填俄羅斯受制裁的出口。