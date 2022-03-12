〈俄烏衝突〉歐盟對俄祭第4輪制裁 禁奢侈品出口與鋼鐵品進口、頒能源投資禁令

歐盟周五 (11 日) 宣布，將對俄羅斯採取第四輪制裁措施，包含取消世界貿易組織 (WTO) 的最惠國待遇、禁止向俄羅斯出口奢侈品、禁止進口俄羅斯鋼鐵產品，並提議對俄羅斯能源產業頒布投資禁令。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表示，歐盟還將尋求中止俄羅斯在國際貨幣基金 (IMF)、世界銀行 (World Bank) 等多邊組織的成員資格，確保俄羅斯無法從這些機構獲得融資、貸款或任何好處，並禁止向俄羅斯出口奢侈品和鋼鐵產品。

馮德萊恩說：「炸彈落在無辜人民身上之際，那些支持普丁戰爭機器的人不應該繼續享受他們奢侈的生活方式。」

馮德萊恩宣布禁止進口來自俄羅斯的鋼鐵產品，這將對克里姆林宮的出口收入造成數十億歐元的影響。

歐盟並提議對俄羅斯能源產業祭出廣泛投資禁令，包含對油氣田探勘與生產作業的所有投資、技術轉移和金融等服務。

對烏克蘭入歐盟仍無共識

制裁消息是在法國凡爾賽的歐盟非正式峰會後所發布，歐盟領袖也在本次會議上，針對烏克蘭與歐盟未來的潛在關係展開辯論，部分國家試圖推動有關烏克蘭、喬治亞 (Georgia) 和摩爾多瓦 (Moldova) 加入歐盟的討論，但未達成共識。

除了歐盟外，美國總統拜登 (Joe Bidne) 稍早宣布結束與俄羅斯的正常貿易關係，七大工業國集團 (G7) 下周也將針對制裁普丁親信的計畫進行協調，並確保這些俄羅斯富人無法使用加密貨幣資產來躲避制裁。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 也在周五提議，在鋼鐵業、國防工業、金融和投資等領域，將對與俄羅斯政權有關聯的俄羅斯富人進行制裁，那些參與假消息傳播和政宣的人士也無法倖免。