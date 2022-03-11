〈俄烏衝突〉烏克蘭實驗室外洩病毒風險高 世衛：已建議銷毀

世界衛生組織 (WHO) 週四 (10 日) 表示，已建議烏克蘭應銷毀該國實驗室中的高威脅病原體，以防止「任何潛在的外洩」，導致疾病在人群中散播。

烏俄戰爭持續，俄軍正積極執行轟炸行動，導致烏克蘭實驗室可能受損，增加致病病原體外洩的風險。

世衛在回應外媒的一封電子郵件中表示，該組織已與烏克蘭公衛實驗室合作數年，以促進有助於防止「意外或故意釋放病原體」的安全措施。作為這項工作的一部分，世衛強烈建議烏國衛生局和其他負責機構銷毀高威脅病原體，以防止任何潛在的洩漏。

俄羅斯近日聲稱在其侵略行動中發現烏克蘭境內有美方資助的軍事生物實驗室，俄羅斯國防部發言人科納申科夫 (Igor Konashenkov) 指控美國在烏克蘭建立和資助的多間生物實驗室，進行過蝙蝠冠狀病毒實驗，目的是建立一個秘密傳播致命病原體的機制。

中國外交部發言人趙立堅週四指出，中方一貫堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生物武器和化學武器。

烏克蘭政府發言人表示，烏克蘭嚴正否認任何有關指控。美國國務院發言人 Ned Price 則駁斥俄方說法荒謬。

Ned Price 稱，美國政府在烏克蘭不擁有和不管理生物實驗室，美國參與烏國生物實驗室工作未超出在確保安全方面的不定期幫助範圍。

Ned Price 譴責，俄國一再使用的虛假資訊，為入侵烏克蘭找理由。中國官員也在附和俄羅斯的這種「陰謀論」式的謊言。

俄方已要求聯合國安理會將於週五召開會議，討論美國在烏克蘭的執行軍事生物活動。