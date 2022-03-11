〈俄烏衝突〉葉倫：美國與盟國考慮對俄羅斯實施進一步制裁

美國財務部長葉倫 (Janet Yellen) 週四 (10 日) 表示，美國及其盟國正在考慮對俄國實施進一步制裁，儘管現有制裁對俄國經濟已造成巨大打擊。

美國、歐盟以及多國政府對俄國發布全面性制裁和出口管制，此外，美國也宣布全面禁止俄羅斯石油、天然氣與能源進口，英國也表態跟進。

葉倫提到，制裁導致俄國現在經歷嚴重的經濟萎縮，從長遠來看，美國對先進半導體和其他技術的出口管制將對俄國經濟產生負面影響，降低俄國威脅鄰國的能力。

她不指望大多數歐洲盟友會配合拜登政府禁止所有俄國石油進口的決定，因為他們替代供應來源較少，美方作為石油淨出口國，美國對俄羅斯能源的依賴程度較低。

葉倫週四受訪指出，美國財政部將持續添加親俄或普丁親信等制裁與資產凍結名單，目前正與西方盟國合作、考慮擴大制裁範圍。

值得一提的是，葉倫認為，中國目前行動並沒有削弱西方制裁俄國的效果，似乎是因為以美元和歐元開展業務的中國金融機構擔心受到波及。

美國 2 月通膨持續惡化，美國勞工部週四公布，美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.9%，創 1982 年以來的最快增速。葉倫表示：美國人可能會看到又一個令人不安的高通膨年。

葉倫指出：「天然氣價格出現非常顯著的上漲，預料下個月將看到烏俄戰爭對美國通膨產生影響的證據。」

烏俄談判週四無果，雙方未就停火達成共識，隨著外交解決烏俄戰爭希望破滅，四大指數盡墨，美元走揚，十年期美債殖利率突破 2%，原油期貨價格週四收低，WTI 原油期貨價格下跌 2.5%，收每桶 106.02 美元，Brent 原油期貨價格下跌 1.81 美元或 1.6%，收每桶 109.33 美元。