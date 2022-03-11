政院拍板 危老重建稅捐減免再延長5年

內政部表示，為持續推動全國危險及老舊建築物加速重建，行政院已核定並發布危老條例第 8 條延長稅捐減免優惠申請年限，自今年 5 月 12 日起延長 5 年，至 2027 年 5 月 11 日止，讓申請危老重建個案能持續享有地價稅及房屋稅減免優惠。

根據內政部統計，危老條例於 2017 年 5 月 10 日公布施行迄今，已累計重建計畫申請 2550 案，核定 2056 案，案量穩定成長。

內政部說明，此次稅捐減免優惠再延長 5 年，只要在 2027 年 5 月 11 日前申請的重建計畫，其範圍內的土地及建築物，符合一定要件者，可享有地價稅及房屋稅減免優惠。

包括重建期間土地無法使用者免徵地價稅、重建後地價稅及房屋稅減半徵收 2 年、重建前合法建築物所有權人為自然人且仍持有重建後建築物 2 年未移轉且繼續持有者，最長可再享有房屋稅減半徵收 10 年等措施。

內政部進一步表示，危老條例具有程序簡便、容積獎勵及稅捐減免等優惠，為加強民眾對重建的信賴及申請意願，中央已補助桃園市等 19 縣市成立輔導團隊，除辦理危老重建教育訓練等講習活動，提供免費法令諮詢服務外，更會主動至不同社區舉辦整合說明會，提供輔導申請耐震能力評估、提案申請擬具重建計畫等協助。