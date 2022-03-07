〈房產〉危老重建光環 北市士林區老透天 五年成交177.6億元居冠

危老條例 2017 年 5 月公布實施後，台北市老宅成房市亮點，統計 2017 年至 2021 年共 5 年台北市各行政區 30 年以上透天交易，成交總金額最高為士林區 177.6 億元

據統計，屋齡 30 年以上老透天交易量也自 2017 年條例實施後顯著攀升，2017 年台北市屋齡 30 年以上透天交易共 372 筆，成交總額 141.1 億元，到 2020 年交易量達 514 筆，成交總額 251.8 億元，2021 年交易量則下滑至 409 筆，成交總額 171.8 億元，與 2020 年相比減少 31.7%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，危老重建需要 100% 土地及合法建物所有權人同意，但沒有基地面積限制，而透天產權通常較單純，是危老議題下的熱門物件類型，不過危老容積獎勵 10% 在 2020 年 5 月結束，之後每年減少 2% 容積獎勵，多少降低投資人及開發方的進場意願。

統計 2017 年至 2021 年共 5 年台北市各行政區 30 年以上透天交易，成交總金額最高為士林區 177.6 億元，第二高為北投區 143.1 億元，另外中山區及大同區近 5 年的成交總金額也破百億，然而成交筆數最多的萬華區，雖然成交 388 筆居冠，但銷售總金額未達百億，成交總金額僅排台北市第 5 名。

郎美囡分析，台北市居住密度高、素地稀缺，因此土地坪數大的透天成危整合開發的目標，近幾年經過危老及都更議題發酵，具開發價值、產權單純的透天更顯珍貴，市場上供給量最多在士林區、北投區及萬華區，開發早且供給多，近年不少移轉個案因為繼承發生而積極轉手，更讓交易加溫。其中，士林區及北投區透天若位在主要道路、面積大者，總價可在 5000 萬元以上，加上北投士林科技園區加持，近幾年成交表現不俗，至於萬華區雖然交易筆數最多，但大多為屋況老舊、土地面積小的透天，而地段佳、具有店面效益的透天屋主通常惜售，或買賣雙方價格拉鋸，故成交總價偏低。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，透天如產權單純，具有進可攻退可守優勢，近年若符合危老條件者可單獨重建的個案，更頗獲投資人青睞，不過提醒有意願轉進這類產品的購屋人，時程獎勵逐年減少，雖然各地方政府也各有危老補助，其申請期限不同，若有長期作戰打算的投資人，個案本身最好有租金收益，此外更應充分掌握有利資訊及條件，