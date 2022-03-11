〈房產〉全台人口十大行政區房價均揚 大同區五年漲逾16%最強

人口密集處通常生活機能高，依據內政部戶政司最新統計，2021 年全台人口密度最高的十大行政區，第一名是新北市永和區，每平方公里有將近 3.8 萬人，另外觀察這十區五年來的房價變化發現，成交均價皆成長，其中有三區房價漲幅超過 10%，台北市大同區漲幅最顯著，五年成長 16.7%，台中市北區居次，成長 13.6%、新北市三重區則增加 10.5%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，人口稠密處商機多，生活機能普遍較佳，資金行情推動下，房價表現普遍理想。

綜觀人口密度前十高行政區及其房價，人口密度最高的行政區多數在雙北市，行政區上榜最多在新北市，共有 5 個行政區入榜，永和區持續蟬聯榜首，五年房價增幅也有 7%，新北市另外 4 區分別為蘆洲、板橋、三重、新莊，首都台北市有 3 個行政區入榜，分別為大安、大同及松山，另外高雄市新興區及台中市北區也有入榜；在平均房價的部分，人口密度前十高行政區五年來房價均漲，僅高雄市新興區的房價漲幅偏低，僅 0.8%，而新北市三重區、台北市大同區及台中市北區房價漲幅都在 10% 以上，大同區漲勢最猛，五年平均房價成長 16.7%。

郎美囡分析，新北市三重區、台北市大同區及台中市北區都屬於早期開發的區域，近幾年各地方政府也致力於轉換在地風貌，如台北市大同區的「大同再生計畫」，砸重金重整知名市場及古蹟、增建綠地，新北市三重區則有二重疏洪道重劃區提升區域亮度。

而台中北區雖然缺乏新建設，但擁有全台第二大國民運動中心，學校密度高、有多個知名商圈，且捷運綠線有 1 站位於北區，是自用、自住買方的主力區域，且這三區中古屋房價親民，頗獲買方青睞，除此之外，這些舊市區屋齡多數偏高，有廣大的換屋需求，因此當地重劃、重建或都更開發新案，都能吸引買方購置，平均成交價格也因此提升。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，人口負成長是社會重要課題，許多研究也評斷缺乏人口紅利的情況下，房價必然因需求減少而下跌，不過主要行政區因資源多、建設多，導致人口及就業機會的集中化，反而讓房價走揚，少子化因素效應會是長期緩慢的發酵，短期多頭格局時，地段依然是影響房屋價值的重要關鍵。