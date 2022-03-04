〈房產〉小資購屋當道 全台交易最夯3個行政區坪價還在2字頭

根據六都地政局建物買賣移轉棟數，去年全年的交易熱門行政區前五名落在桃園、北屯、中壢、板橋、中和，其中桃園區移轉量更破萬棟，而根據信義房屋統計房價資料，前三名的交易均價仍在 2 字頭，顯見房價親民條件仍是吸引小資族購屋的重要關鍵。

依統計，2021 年全台六都行政區交易量前五名分別為桃園市桃園區 11688 棟、中壢區 8338 棟、台中市北屯區 9068 棟、新北市板橋區 7548 棟、中和區 6733 棟，而進一步探究房價，信義房屋據內政部實價登錄資料統計 2021 年住宅平均單價，桃園區平均單價為 23.4 萬元、北屯區為 24.4 萬元、中壢區為 21.1 萬元、板橋區 47.6 萬元、中和區 44.4 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這五個交易量大的區域都是傳統的熱門交易地區，反應部分小資族雖然面對高房價，但仍希望住在捷運站、成熟商圈的周邊，但相對就是買舊一點、小一點、遠一點，加上搭配三十年期的房貸讓每月負擔減壓。

統計而全台行政區移轉量前三名中，桃園市就佔了兩大行政區，其中桃園區交易移轉棟數去年全年為 11688 棟，為全台之最，信義房屋青埔 A18 店店長張文宗分析，桃園有三多題材，包括重大建設多、重劃區多、工作機會多，重大建設包括原有的機捷、高鐵，現又有捷運綠線興建中，又有青埔、中路、藝文特區等多個重劃區，題材眾多。

桃園市的工業區密集度也很高，就業機會多，加上有元智、中原、中央等多個大專院校，大學密集度高，張文宗表示，許多在桃園讀書的外地族群，畢業後留在桃園成家立業，也讓桃園房市有源源不絕的人口紅利。

此外，桃園市房價相對雙北親民，長久以來吸引北客到此購屋，並透過高速公路、高鐵通勤，張文宗進一步分析，桃園區的移轉量較中壢區多，主因為桃園區離台北地區較近，本來人口密集程度高，近期又因藝文特區等多個重劃區開發，新房子持續吸引民眾購屋，帶動交易量走揚。

台中的北屯區 2021 年全年買賣移轉棟數逾 9000 棟，僅次於桃園區。信義房屋文心中清店店長謝明哲表示，無論官方或民間，在北屯投資的重大建設均多，包括捷運綠線、台中巨蛋、漢神洲際娛樂城等，加上重劃區帶來龐大供給量，吸引剛性需求買方湧入；特別的是，北屯行情屢創新高，但買方有剛性需求，且未來有發展性，仍願意在北屯購屋成家立業。