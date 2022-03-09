〈房產〉全台房市329檔期推案量突破7000億元 創5年新高

市調機構統計六都、新竹縣市房市 329 檔期推案量顯示，雖然前有俄烏戰爭影響油價及原物料大漲，造成營建成本飆升，建商信心仍強，329 檔期火力全開，總銷金額在指標個案推升之下突破 7000 億元大關，不僅較去年同期增幅 5%，更寫下近 5 年新高紀錄。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計今年六都、新竹縣市推案量約 7007 億，創 5 年來新高。591 新建案指出，今年尚未過半，全球局勢雖因俄烏戰爭震盪不已，不僅國際油價飆高，連金屬等基礎原物料價格同樣攀漲，上游營建成本更難以估算，加上政府持續打炒房等變數；但即使如此，在市場資金仍舊充沛，搭配低利等有利條件，除了民眾購屋需求旺盛，建商對市場信心也是相當堅挺，才能締造這次 329 檔期的捷報；然而，近期美國聯準會宣布即將在三月升息，台灣央行下周是否會宣布跟進，也成為近期市場觀察重點。

台北市今年雖少有大量體指標案進場，量能與去年同期相比縮水 2 成多，但憑藉都更危老議題發酵，仍有不少可看之處。像總銷金額上看 450 億元，位於大安區，前身為正義國宅的都更案「台北之星」，據了解，該案坐落在捷運忠孝復興站、SOGO 百貨復興館旁，地段極佳，加上住宅產品僅規劃 98 戶、每戶約 150 坪，具備稀缺性，因此未來每坪售價估計至少站穩 250 萬元，是近期北台灣新案的最大亮點之一。

案量一向驚人的新北市，在指標案助攻下，量能持續走高。尤其是擁有重劃區題材的區域如淡水、三重、新莊等地，更聯手貢獻近 1200 億元量能，占新北市所有案量 6 成。以淡水區為例，雖然當地因推案量大，存在不小賣壓，但根據市調表示，隨著年後陸續開工，目前新市鎮內案場平均每周來人至少都有 30 組左右，詢問度不錯；加上本次檔期也有兩指標案「台北灣銀河」、「森原樹」登場，顯示建商對當地仍深具信心。桃園今年雖僅有一個百億指標案進場，但在小檜溪、中路等重劃區力挺，搭配蘆竹、觀音等親民區域的新案百花齊放下，水位穩定成長。

近年房價「從頭漲到腳」的新竹，相較去年案量成長接近 1.5 倍，表現在各縣市中最搶眼。其主因除了竹北、湖口等地新案穩定供給外，更多是來自於香山區，由上市櫃建商愛山林、宏國建設攜手推出的造鎮案「新竹帝寶」第一期所致。該案總銷約 300 億元，合計規劃約 3 千戶，堪稱是新竹近年規模最大的開發案，目前主要鎖定來自市區、竹北等地客群，甫開賣即吸引不少關注。

這次量能略減的大台中，在市區仍有不少新案推出，位在西屯區的七期及水湳經貿園區，便挾著優越地段及建設動能，吸引興富發、豐邑等品牌建商插旗，在指標案如「鉑金愛悅」等挹注下，亦貢獻超過 300 億元的案量；目前當地預售案每坪開價普遍已站穩 6 字頭，相較雙北毫不遜色。而去年買氣火燙的海線沙鹿、梧棲及清水等地，目前則以當地建商推出的小量體建案為主。

南台灣部分，台南市量減近 7 成，推案市況冷清，主要因全台缺工缺料、土地成本上漲等衝擊，加上前兩年邁入推案高峰期，案量基期較高，業者目前轉為觀望居多。至於高雄市整體量能大增逾 200 億元，較去年量增 4 成多，表現在各縣市排名第二。而推案熱區左營、三民均有百億元的案量釋出，其中三民區由於剛需強勁，加上土地稀缺，近年幾無案推出，這次三地、國泰建設分別推出「艾美國際城」、「國泰愛河案」挹注下，預料將刺激買氣出籠。