〈俄烏衝突〉在俄烏有業務的企業可能受創最深 百事和麥當勞名列其中

隨著俄羅斯與烏克蘭瀕臨戰爭邊緣，而全球即將提出懲罰性制裁作為回應，一些在俄羅斯擁有業務的大型跨國公司銷售可能會受到衝擊。

根據摩根大通策略師 Dubravko Lakos-Bukas 計算的數據。以至少 4% 的銷售額來自俄羅斯和烏克蘭來計算，在 25 家企業中有 7 家公司特別突出，面臨壓力風險。

這 7 家企業包括：Sylvamo Corporation (SLVM-US) 有 16.6% 的銷售額來自俄羅斯和烏克蘭；Kinross Gold Corporation (KGC-US) 為 14%；Arconic Corporation (ARNC-US) 為 9.4%；Philip-Morris International (PM-US) 有 8%；百事公司 (PEP-US) 為 4.4%；Mohawk Industries (MHK-US) 為 4.3%；麥當勞 (MCD-US) 則有 4.2%。

美國周一 (21 日) 適逢總統日假期，金融市場休市，但烏克蘭與俄羅斯之間卻發生重大轉折。俄羅斯總統普亭承認烏克蘭東部兩個分離主義地區主權，並下令將俄羅斯軍隊前進這兩個分離地區。這一舉動被西方視為挑釁。

英國首相強生 (Boris Johnson) 公布了對俄羅斯的一籃子制裁措施。美國《CNN》報導，美國總統拜登將對普亭承認的兩個領土的貿易和融資實施新的制裁。

EvercoreISI 策略師 Tobin Marcus 說，「從我們的角度來看，這些事件是個更加令人擔憂的轉變，前景的轉變可能也更加持久。上週我們還傾向於認為情況基本上仍然不確定，而且不斷變化的訊息最終並沒有太大地改變局勢；但現在情況截然不同，關鍵問題反而在於事情會變得有多糟。」