〈俄烏衝突〉擺脫眾矢之的！可口可樂、百事可樂宣布暫停在俄業務

俄羅斯侵略烏克蘭後，美企業龍頭紛紛表態，百事可樂 (PEP-US)、可口可樂 (KO-US) 周二 (8 日) 宣布將暫停在俄羅斯的業務。

百事可樂已在俄國紮根 60 多年，當時蘇聯政府甚至提供百事可樂蘇托力伏特加 (Stolichnaya Vodka) 和蘇聯製船隻，讓百事可樂能在蘇聯擴增生產線。當時雙方採取以物易物的方式，即百事公司提供百事可樂、在蘇聯鋪設通路與工廠，蘇聯則提供蘇托力伏特加讓百事公司在美銷售。

近幾日，由於蘋果以美國科技巨擘之姿開第一槍，令繼續在俄羅斯經營的百事可樂和可口可樂變成眾矢之的。耶魯大學教授 Jeffrey Sonnenfeld 編制並公布一份俄軍入烏後退出俄羅斯的美企名單，以及沒有退出的名單。直到周二下午，可口可樂都是榜上最明顯的名字之一。

可口可樂周二下午發布簡短聲明：「我們的心與在烏克蘭遭受悲慘事件的不合理影響的人們同在，我們會持續監測和評估情況發展。」

全球多數地區，可口可樂市占率高於百事可樂，但在俄國是少數相反過來的例子。可口可樂在一份監管文件提到，其在烏克蘭和俄羅斯的業務在 2021 年合併營業收入淨額和營業利益占比約 1% 至 2%。

另一方面，在俄羅斯的業務約占百事可樂年營收的 4%，但百事可樂並未全面停止在俄羅斯的業務。該公司表示將持續販售一些民生必需產品，例如嬰兒配方奶粉、鮮奶和嬰兒食品，但將暫停銷售百事可樂、七喜 (7Up) 和華年達 (Mirinda) 產品，以及當地的資本投資和所有廣告促銷活動。

百事可樂執行長 Ramon Laguarta 給員工的備忘錄提道：「作為一家食品和飲料公司，我們現在更是該終於自身業務的人道主義方面。」

同日麥當勞 (MCD-US) 和星巴克 (SBUX-US) 也做出同樣決定。

可口可樂周二下跌 3.96%，收每股 58.66 美元；百事可樂下跌 2.82%，收每股 157.87 美元。