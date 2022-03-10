中華電2月穩坐獲利王寶座 前2月EPS 0.8元

電信三雄今 (10) 日公布自結，中華電 (2412-TW) 雖然受到 iPhone 到貨量減少影響，2 月營收雙減，不過獲利仍優於去年同期，再度拿下雙冠王寶座，2 月每股純益 0.4 元，超越台灣大 (3045-TW)0.3 元、遠傳 (4904-TW)0.22 元；中華電前 2 月每股賺 0.8 元，贏過台灣大 0.63 元、遠傳 0.46 元。

中華電

中華電單月營收 165.5 億元，月減 5%、年減 1.2%；營利率 24.05%，月增 1.2 個百分點、年增 1.68 個百分點；EBITDA 72.3 億元，月增 0.4%、年增 4.5%；稅後純益 30.8 億元，月減 2.5%、年增 3.4%，每股純益 0.4 元。

中華電前 2 月營收 339.7 億元，年增 0.3%；營利率 23.43%，年減 0.3 個百分點；EBITDA 144.3 億元，年增 3%；稅後純益 62.4 億元，年增 2.8%，每股純益 0.8 元。

中華電表示，由於 iPhone 到貨量減少，使手機銷售支數及行動銷貨收入減少，月營收較去年同期微幅下降，不過其它核心業務延續成長趨勢，包括 5G 用戶數增加，帶動行動服務營收持續成長，行動月租型 ARPU 年成長 3%；數據網路營收與寬頻接取營收也持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙增加，寬頻 ARPU 年成長 3%，也是連續 14 個月成長；另外 2 月大型 IDC 專案完工入帳，推升 IDC 及雲端營收也較去年同期提升。

中華電指出，與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超越預期。

台灣大

台灣大 2 月營收 122.8 億元，月減 13.1%、年增 10.7%；營利率 10.26%，月增 0.06 個百分點、年增 0.44 個百分點；EBITDA 27.1 億元，月減 5.9%、年增 8.6%；稅後純益 8.3 億元，月減 11.7%、年增 7.9%，每股純益 0.3 元。

前 2 月營收 264.1 億元，年增 12%；營利率 10.22%，年減 0.04 個百分點；EBITDA 56 億元，年增 7.2%；稅後純益 17.6 億元，年增 8%，每股純益 0.63 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎持續輸出動能，推升 2 月營收年增 11%，其中行動服務營收持續較去年同期成長、電子商務營收也有近 3 成年增幅。

行動業務方面，受惠 Disney+、mo 幣多、好速成双三大獨門方案，持續推動 4/5G 用戶續約月租費提升，使智慧型手機月租用戶 ARPU 連續 9 個月年成長。

獲利部分，電信在服務營收成長挹注及成本費用優化下，EBITDA 年增 5%，營業利益也連續三個月呈年增長；同時，在電子商務持續展現規模效益與營運槓桿，以及家用寬頻事業獲利轉好助益下，合併 EBITDA 年成長達 9%。此外，因電信業務 5G 相關折舊及攤銷費用基期高，今年增幅相對趨緩，使 2 月份營業利益年增 15%、稅後純益年增 8%。

遠傳

遠傳 2 月營收 67.55 億元，月減 16%、年減 1.27%；EBITDA 24.85 億元，月減 1.78%、年增 11.73%；稅後純益 7.31 億元，月減 4.7%、年增 27.8%，每股純益 0.22 元。

前 2 月營收 147.96 億元，年增 3.8%；EBITDA 50.16 億元，年增 11.8%；稅後純益 14.99 億元，年增 27.6%，每股純益 0.46 元。

遠傳表示，受惠 5G 用戶穩定成長、月租型客戶流失率再創新低，2 月行動通訊業務表現亮眼，客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 持續領先業界，年成長率達 2.1%，連續 12 個月正成長。

遠傳 2 月新經濟營收雖然遇上農曆春節，年增率仍維持雙位數成長、約 19%，其中資通訊業務營收年成長幅度達 25%，主要受惠雲端服務營收年成長率達 39%、企業專網專案營收年增 30%。個人數位服務同樣延續成長動能，如遠傳 friDay 購物年增 19%。