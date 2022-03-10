事欣科三應用帶動營運逐季增 在美製造優勢迎大廠轉單

工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 今 (10) 日表示，博弈、Kiosk 等設備出貨回升，加上低軌衛星需求強勁，「今年是不錯的一年」，且美國總統拜登推動買美國貨政策，公司因有在美生產的優勢，也陸續獲高階通訊、國防航太等大廠上門洽談訂單，將迎來強勁轉單。

事欣科 2 月營收 1.58 億元，月增 5.6%、年增 20%；累計前 2 月營收 3.08 億元，年增 25.4%；法人估，隨著料況持續好轉，3 月營收將續增，單月營收可望重回 2 億元之上，全年逐季向上，營運較去年顯著成長。

事欣科表示，美國陸續解封後，娛樂、餐飲等產業復甦，帶動博弈設備、Kiosk 訂單回溫；而低軌道衛星則間接打進 Space X 供應鏈，訂單同樣有增加，後面還有毛利率較好的高階專案會陸續開出。

近期俄烏戰爭也刺激各國提高國防預算，事欣科相關產品線也可望受惠，目前事欣科營收占比，航太 / 國防 25%；工業應用 / 網通 40%；博奕 / Kiosk 25%；醫療 10%。

另一方面，供應鏈缺料紓緩、出貨好轉，推升事欣科美國、墨西哥工廠稼動率回升，有助獲利狀況改善；且因擁有北美生產的優勢，目前也陸續看到轉單需求浮現。

事欣科近日發行國內第三次無擔保轉換公司債 (CB3)，總額 5 億元，轉換價 29.2 元，事欣科表示，營運已走谷底，發債不僅能讓整體資金運用更加靈活，公司基本面向上可望推升股價，刺激投資人轉換意願；而事欣科先前發行的 CB 2 轉換價則為 35.4 元。