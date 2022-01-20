去年下半年5G網速出爐 中華電再奪雙冠王

國際測速品牌 Ookla 旗下網站 Speedtest 今 (20) 日公布台灣下半年 Speedtest Award 行動網速量測報告，中華電 (2412-TW) 再度拿下 5G 網速冠軍，包括 5G 網速第一名與行動最快網路等兩大項目。

Speedtest 蒐集超過 80 萬樣本，測試台灣五家電信商在 iOS 和 Android 的移動設備 5G 速度，測試地區涵蓋台北、台中與高雄。

台灣 5G 下載速度中位數為 289.25Mbps，其中，中華電中位數達 427.88Mbps 居冠，遠傳 (4904-TW) 以 319.05Mbps 緊追在後，其次依序為台灣大 (3045-TW)271.95Mbps、亞太電 246.68Mbps、台灣之星 143.57Mbps。

5G 上傳速度方面，台灣中位數為 33.72Mbps，中華電以 46.94 Mbps 拿下冠軍，遠傳也有 39.04Mbps、台灣大為 27.94Mbps，亞太電與台灣之星則分別為 29.08、22.35Mbps。

以地區 5G 網速來看，中華電在北中南地區 5G 網速同樣居冠，台北的 5G 下載速度可達 438.92Mbps、上傳速度也有 58.74Mbps；台中的 5G 下載、上傳速度分別為 442.02Mbps、39.52Mbps；高雄的 5G 下載、上傳速度分別也有 418.25Mbps、37.5Mbps。

中華電董事長謝繼茂表示，全台 5G 基地台建置量超過 1.2 萬台、提前達標，今年將持續建設擴大行動網路涵蓋，此外，中華電有 5G 最大連續頻寬區塊、最佳涵蓋及最多基地台，再以 5G C-RAN 機房集中維運與大數據精準建設，藉此加速、加量建設 5G。