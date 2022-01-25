中華電今年營收估年增逾1% EPS高標4.65元將攀5年高點

中華電 (2412-TW)(CHT-US) 今 (25) 日公布 2022 年財測，合併營收估 2128-2140 億元，年增 1.1-1.7%；稅後純益 341.1-360.4 億元，年減 4.6%- 年增 0.8%，每股純益 4.4-4.65 元，以高標 4.65 元來看，將寫 5 年新高。

中華電表示，由於行動通信、寬頻接取、數據網路、MOD 營收增加及爭取數位經濟新興業務商機，預估今年營收 2128-2140 億元，年增 1.1-1.7%。

中華電今年營業成本及費用預估落在 1684.2-1688.1 億元，年增 2-2.2%，主要是資通訊專案成本及修理保養費等業務及維運成本增加；營業淨利估將年減 0.8% 至年增 2.6%，較去年減少 3.8 億元至增加 11.5 億元。

獲利指標方面，中華電稅前盈餘估落在 445.8-468.3 億元，年減 3.2% 至年增 1.7%；稅後純益則為 341.1-360.4 億元，年減 4.6%- 年增 0.8%；每股純益 4.4-4.65 元。

資本支出部分，中華電表示，為維持 5G 競爭優勢、擴建 IDC 機房、新建海纜、優先汰除高耗能設備及擴大資產活化等策略投資，今年資本支出將比去年增加 11.8 億元、達 367.7 億元。

展望今年，董事長謝繼茂表示，將以永續 + 5G + 轉型的策略主軸，積極推動 ESG 永續發展，掌握 5G(含企業專網)、前瞻建設 2.0、疫後時代、智慧應用等商機，設定營收獲利雙成長的策略目標。

此外，中華電也啟動個人家庭、企業客戶、國際電信分公司三大事業群，網路技術、數據通信分公司及電信研究院三大技術群的組織調整，加強客群服務與轉投資經營，提升公司競爭優勢，並聚焦優質專標案，持續開創業務佳績。