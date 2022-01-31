〈企業衝生育率〉中華電獨步全台減少員工工時 台灣大津貼最高12萬元

電信商為打造友善職場環境，今年全面提升育兒福利政策，中華電 (2412-TW) 獨步全台，有育兒需求的員工每天可減少 1 小時工時、台灣大 (3045-TW) 則是延長產假天數及每年最高有 12 萬元津貼。

中華電除了延續兩年育嬰留職停薪外，獨步全台實施「育嬰工時」，員工若有撫育 3 歲以下幼兒，可以申請每天減少工作時間 1 小時，薪資照給，不影響全勤、考績，夫妻兩人若同在中華電信還可以一起請，估計約有 1200 多位員工受惠。

此外，中華電預計今年 8 月在六都設置 9 處「職場互助式教保服務中心」，收托 2 歲至未滿 6 歲員工子女及孫子女，提供教育及照顧服務，讓員工可就近送托，減輕經濟與時間上的負擔。

台灣大則是升級員工生育及育兒福利，所有女性員工有薪產假從 8 周延長至 10 周，加上既有孕期有薪產檢假 7 天，總計孕期間至生產後的有薪產假共 77 天。

此外，每胎新生兒生育津貼更從 3000 元大幅提高至 6 萬元，員工育有 6 歲以下子女，每年可再領 1 萬元育兒津貼，等於最高可享 12 萬元福利金。

據調查指出，2020 年台灣已正式出現人口負成長，台灣人不生孩子主要原因包含經濟、職場不友善等因素。台灣大認為，從員工角度出發，致力打造幸福職場，鼓勵員工婚育；台灣大集團在 2020 年誕生 175 名新生寶寶，粗出生率為千分之 30.29，遠高於台灣的千分之 7.01。