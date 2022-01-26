中華電今年5G用戶滲透率拚達30% 上看逾350萬戶

中華電 (2412-TW) 今 (26) 日召開線上法說，公司預期，今年 5G 用戶滲透率將攀升至 30%，以目前中華電 1192 萬行動電話客戶數估算，今年 5G 用戶數將達 357.6 萬戶，淨增加近 120 萬戶。

董事長謝繼茂表示，受惠市場需求強勁，EBIDTA、獲利及每股純益連續三年成長，截至 2021 年底 5G 用戶滲透率 20%，預期 2022 年可望達到 30%，此外，行動服務營收也持續增長，續約用戶月繳帳單平均增加 39%，帶動 ARPU(每戶平均收入) 穩定向上。

據統計，截至 2021 年底中華電行動電話客戶數為 1192 萬戶，年增 5.5%，其中，5G 用戶數達 238.4 萬戶，預期 5G 用戶滲透率攀升至 30%，今年將淨增加百萬戶 5G 用戶、總 5G 用戶數將破 300 萬戶。

其他業務方面，總經理郭水義提到，去年 12 月寬頻營收創新高，連續 23 個月正成長、家用 Wi-Fi 裝置年增 167%、固網 300m 以上客戶數年增 45%，另外受惠智慧生活需求增加，持續提供客戶更多家用服務。

中華電 2020 年第四季資通訊 ICT 營收有大型專案挹注墊高基期，導致 2021 年第四季 ICT 營收年減 15.9%，不過 IDC 營收仍年增 22.1%、雲端營收則年增 3.3%，資安則年減 1.7%。

中華電指出，排除大型專案影響，整體 ICT 營收仍呈現成長態勢，加上 ICT 毛利率至少雙位數，看好未來仍將穩定貢獻營運。

外資也關注中華電 2022 年財測，儘管今年營收成長，但營業淨利、EBITDA、稅後純益、每股純益低標均衰退，對此，中華電回應，主要是後續仍會有相關投資計畫，導致獲利表現會有變化。