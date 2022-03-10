材料-KY去年EPS 6.23元 現金股利可望不低於5.5元

材料 - KY(4763-TW) 今 (10) 日公布 2021 年財報，稅後純益 3.58 億元，年減 29%，每股純益 6.23 元，公司擬在本月底召開董事會決議去年盈餘分配，材料 - KY 對今年擴產效益看法樂觀，現金股利發放額度估不低於上一年 5.5 元水準。

材料 - KY 2021 年營收 27.15 億元，創新高，毛利率 30%，年減 3.5%，稅後純益 3.58 億元，年減 29%，每股純益 6.23 元。

材料 - KY 指出，營收與毛利率走勢亮眼，不過獲利受美元匯率走弱、原物料及運費價格上漲等因素影響，而較前年下滑。

材料 - KY 表示，展望 2022 年，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠；另外，也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長，目前訂單能見度佳，今年訂單已陸續談妥，且有新絲束產能規劃，加上去年第四季增加新醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期 2022 年再向上成長。

材料 - KY 將在 3 月 25 日召開董事會決議股利。同時，材料 - KY 擬在今年辦理現增籌資 8.05 億元，用於償還銀行借款及今年 6 月 9 日到期的 3.5 億元可轉債。

材料 - KY 產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，濟南大自然擬將現有絲束廠廠區整頓清出空間，以備擴充產線，目標再新增 4000 噸絲束產能。

材料 - KY 2 月營收為 1.95 億元，創同期新高，年增 15%，月減 29%，前 2 月累計營收 4.67 億元，年增 17.02%。