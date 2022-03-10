〈和碩法說〉Q4業內外皆美EPS 2.95元近兩年高 去年每股賺7.71元

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日召開法說，並公布去年財報，第四季在消費性電子旺季帶動下，三大產品線同步成長，加上業外評價利益挹注，單季稅後純益達 78.61 億元，季增 109.29%、年增 64.75%，每股純益 2.95 元，為近兩年單季新高，去年全年純益則達 205.46 億元，年增 1.7%，每股賺 7.71 元。

和碩去年第四季營收 4520.22 億元，季增 40.03%、年減 1.17%，毛利率 3.51%，季減 0.14 個百分點、年增 0.19 個百分點，營益率 1.72%，季增 0.42 個百分點、年增 0.26 個百分點，稅後純益 78.61 億元，季增 109.29%、年增 64.75%，每股純益 2.95 元。

業外方面，和碩去年第四季業外貢獻 35.94 億元、季增 466%，其中，匯兌利益 6.51 億元，與上季相當，其他貢獻則有 29.43 億元，據了解，主要為投資立訊股票的金融資產評價利益挹注。

從三大產品線觀察，和碩去年第四季進入傳統旺季，本業三大產品線均有成長，其中，通訊產品成長最多，營收季增 55%，而統計各產品營收比重，通訊產品占 63%、資訊產品占 13%、消費產品占 15%、其他則占 9%。

累計和碩去年營收 1 兆 2637.2 億元，年減 9.7%，毛利率 3.69%，年增 0.14 個百分點，營益率 1.33%，年減 0.03 個百分點，稅後純益 205.46 億元，年增 1.7%，每股純益 7.71 元。

出貨方面，和碩統計，去年第四季筆電、桌機主板各出貨約 310、200 萬台 (片)，去年筆電總出貨達約 1030-1050 萬台，年增近 3%，桌機主板則出貨 720-750 萬台 (片)，年增約 2%。