〈焦點股〉旺宏法說報佳音強漲逾8% 記憶體族群同樂

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 去年獲利大增 1.25 倍，創新高，每股賺進 6.48 元，今年首季毛利率持續向上，對 NOR Flash 前景仍樂觀看待，今 (26) 日在買盤追捧下，旺宏盤中大漲逾 8%，衝上 41.85 元，站上年線，市場關注今天接棒舉行法說的南亞科 (2408-TW)，整體記憶體族群買氣熱絡。

旺宏擺脫近日連跌走勢，今天股價強勢大漲 8.4%，最高達 41.85 元，為今年初以來新高，並一舉收復 5、10 日線及月、季、半年、年線。

在旺宏領漲下，記憶體相關族群全線走揚，記憶體 IC 設計廠晶豪科 (3006-TW) 盤中勁揚逾 5%，華邦電 (2344-TW)、品安 (8088-TW)、永崴投控 (3712-TW)、鈺創 (5351-TW) 等也都上漲超過 1%。

旺宏去年稅後純益 119.63 億元，年增 1.25 倍，創新高，每股純益 6.48 元，寫 26 年新高。總經理盧志遠表示，在產品組合優化下，第一季毛利率將較去年第四季成長，從全年來看，NOR Flash 仍供不應求，看不到一片烏雲。

同為記憶體大廠的南亞科及華邦電，去年財報也備受市場關注，南亞科將在下午舉行法說會，不過，南亞科去年第四季因市況短期修正，營收季減約 1 成，今年第一季市況是否持續修正成為法人關心的重點。此外，華邦電法說則在年後、2 月 11 日舉行。