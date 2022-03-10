美能源部長籲油氣業者增產穩市 不排除再釋戰略儲油

面對仍處高位的能源價格，美國能源部長 Jennifer Granholm 周三 (9 日) 表示，不排除再度釋出戰略儲備石油 (SPR)，同時呼籲能源公司增加短期供應，並釋出善意，盼與業者建立合作關係，來緩解日益嚴重的能源危機。

Granholm 出席 S&P Global 舉辦的年度能源會議 CERAWeek 時表示：「我們正處於戰時狀態，必須負起責任增加短期供應，穩定市場並盡可能減少家庭損害。」

白宮近期已兩度釋放戰略儲油，分別在上周和 11 月，Granholm 周三表示不排除第三度釋出，但也呼籲企業和華爾街投資人在關鍵時刻有所行動。

她說：「我希望投資人向你們說這些話：在這危機時刻，我們需要更多供應，我們需要石油和天然氣來滿足當前需求。」

美國幾家大型頁岩油此前表示，若缺乏拜登的支持，即使油價飆高，也不會因此加速增產。

Granholm 試圖透過本次會議，舒緩政府與業界長期的緊張關係。她表示，拜登政府希望與油氣產業建立夥伴關係，以緩解俄羅斯入侵烏克蘭導致的價格飆升。

Granholm 說，雙方合作將使能源組合更加多樣化，並以「一邊走路一邊嚼口香糖」為比喻，稱短期增產並沒有與白宮的清潔能源目標互相抵觸。