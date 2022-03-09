〈美股熱門股〉亞馬遜推出直播音訊應用程式Amp 讓用戶化身廣播DJ

隨著推特、Spotify 等公司紛紛在熱門的直播領域，尤其是音訊方面，推出直播功能，亞馬遜也不落人後，周二（8 日）宣布推出新的應用程式 Amp，讓每個用戶都能化身 DJ 角色主持自己的音訊空間與制定歌單播放。

疫情期間對直播、音訊等服務需求激增，許多科技公司競相推出類似功能，例如過去紅極一時的 Clubhouse 引起矽谷科技公司的關注與投資，隨後推特 (TWTR-US)、臉書 (FB-US)、Spotify(SPOT-US) 和 Discord 也推出類似音訊聊天空間功能。

目前亞馬遜已透過子公司 Twitch 跨足直播領域，並且透過 Audible 進攻音訊市場，提供有聲書服務，這次宣布推出的 Amp 應用程式讓用戶能打造自己的音訊空間，同時也可以讓聽眾加入互動，此外音訊空間主持人還能播放數百首亞馬遜授權的歌曲。

除此之外，Amp 還將能透過 Echo 智慧音箱提供額外服務，預料將推動亞馬遜快速成長的廣告業務。

負責 Amp 業務部門的副總裁 John Ciancutti 在播落格文章提到，Amp 將目前受聽眾喜愛的廣播與現今音訊技術結合起來，提供一種新的互動方式分享喜愛的歌曲與聲音，還可以主持自己的現場廣播節目。

亞馬遜表示，目前已與歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）、饒舌歌手 Pusha T、Tinashe 等歌手，以及名人簽約共同替該應用程式打造內容。

目前 Amp 還在測試階段，只能受邀請的用戶才能使用，為受邀的仍可透過註冊排隊等通過。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 股價上漲 1.48%，每股暫報 2,789.67 美元。